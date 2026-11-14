ஆசிய கோப்பை கால்பந்து: தகுதிச்சுற்றில் இளம் இந்தியா கோல் மழை
ஆசிய கோப்பை கால்பந்து: தகுதிச்சுற்றில் இளம் இந்தியா கோல் மழை
ADDED : நவ 14, 2026 10:14 PM
கோலாலம்பூர்: ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தகுதிச்சுற்றில் (17 வயது) இந்திய அணி, 10–0 என குவாம் அணியை சாய்த்தது.
ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில், 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை தொடர் (16 அணிகள்), வரும் 2027, மே 12–29ல் உஸ்பெகிஸ்தானில் நடக்க உள்ளது. இதற்கான தகுதிச்சுற்று தற்போது நடக்கின்றன. இதில் 35 அணிகள் 7 பிரிவுகளாக போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றன.
இந்திய அணி இடம் பெற்ற ‘ஈ’ பிரிவு போட்டிகள் மலேசியாவில் நடக்கின்றன. நேற்று தனது இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி, குவாமை எதிர்கொண்டார். இதில் கோல் மழை பொழிந்த இந்திய அணி 12–0 என்ற கோல் கணக்கில் அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.
இந்தியா சார்பில் காங்டே (12, 26, 31 வது நிமிடம்), வஹெங்பம் (54, 72, 82) என இருவரும் ‘ஹாட்ரிக்’ கோல் அடித்தனர். இரோம் (52, 84) இரண்டு கோல் அடித்தார். தவிர தாங்பம் (4வது), மனவதி (19), சாய்கோம் (55), மெய்ட்டி (86) தலா ஒரு கோல் அடித்து உதவினர்.
ஏற்கனவே முதல் போட்டியில் சிங்கப்பூரை வீழ்த்திய இந்திய அணி, 2 போட்டியில் 6 புள்ளியுடன் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
தனது மூன்றாவது போட்டியில், இந்திய அணி, பாலஸ்தீனத்தை (நவ. 17) எதிர்கொள்கிறது.