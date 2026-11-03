பின்லாந்து குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 14 பதக்கம்
பின்லாந்து குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 14 பதக்கம்
ADDED : நவ 03, 2026 04:17 AM
டாம்பெரே: பின்லாந்து குத்துச்சண்டையில் இந்தியா, 4 தங்கம் உட்பட மொத்தம் 14 பதக்கங்கள் கைப்பற்றியது.
பின்லாந்தில் 48 வது ‘டாம்பெரே’ சர்வதேச குத்துச்சண்டை தொடர் நடந்தது. காமன்வெல்த் விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற அருந்ததி சவுத்ரி உட்பட, இந்தியா சார்பில் 14 பேர் கொண்ட அணி களமிறங்கியது. பெண்களுக்கான 54 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் ஆர்த்தி தாரியல் தங்கம் வென்றார். அடுத்து 65 கிலோ பிரிவில் அன்குஷிதா, 70 கிலோ பிரிவில் அருந்ததி தங்கள் பங்கிற்கு தங்கம் கைப்பற்றினர். ஆண்களுக்கான 55 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் பவன் பார்ட்வல் தங்கம் வசப்படுத்தினார்.
60 கிலோ பிரிவில் முகமது ஹுசாமுதீன், 57 கிலோ பிரிவில் ஜாஸ்மின், பைனலில் தோற்க, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது. தவிர, விவேக் (65), ஹிதேஷ் (70), அக்சய் (80), பாபின் சவுகான் (90), சேட்டன் சவுத்ரி (90+), தானு (51), திஷா, இம்ரோஸ் (75) என எட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் அரையிறுதியில் தோற்று, வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக இத்தொடரில் இந்தியா 4 தங்கம், 2 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என 14 பதக்கங்கள் வென்றது.