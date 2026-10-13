பாரா ஆசிய விளையாட்டுக்கு இந்திய அணியில் 168 பேர்

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ADDED : அக் 13, 2026 09:58 PM
புதுடில்லி: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் இந்தியா சார்பில் 168 பேர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் அக். 18–24ல் நடக்கவுள்ளது. இதில் 45 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள், 18 வகையான போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றனர். மொத்தம் 492 தங்கப்பதக்கம் வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்தியா சார்பில் பங்கேற்கும் வீரர், வீராங்கனைகள் விபரம் வெளியானது. இதன்படி, 112 வீரர்கள், 56 வீராங்கனைகள் என மொத்தம் 168 பேர், 11 வகையான போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ளனர்.
கடந்த முறை 309 பேர் பங்கேற்றனர். தடகளத்தில் 2023ல் 123 பேர் சென்றனர். இம்முறை ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் சார்பில் 62 பேருக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்ததால், இந்திய நட்சத்திரங்கள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.
இருப்பினும் தடகளத்தில் அதிகபட்சம் 62 பேர் களமிறங்குகின்றனர். இதில் தீப்தி ஜீவன்ஜி, நிமிஷா, பிரீத்தி பால், சிம்ரன் ஷர்மா, ராதா வெங்கடேஷ், பாக்யஸ்ரீ, அஜய் குமார், தேவேந்திர குமார், திலிப் காவிட், நிஷாத் குமார், தமிழகத்தின் சோலைராஜ் தர்மராஜ், சுமித் அன்டில், அமித் குமார் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
அடுத்து பாட்மின்டனில் தமிழகத்தின் துளசிமதி, நித்யா, மணிஷா, பல்லவி உட்பட 28 பேர் களமிறங்க உள்ளனர். தவிர நீச்சலில் 16, துப்பாக்கிசுடுதலில் 13, வில்வித்தையில் 11, டேபிள் டென்னிசில் 10 பேர் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
துவக்கவிழா அணிவகுப்பில், பாட்மின்டன் வீரர் பிரமோத் பகத், டேபிள் டென்னிஸ் வீராங்கனை பவினா படேல், இந்திய மூவர்ணக்கொடியை ஏந்தி வர உள்ளனர்.