ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு 24 பதக்கம்: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்
ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு 24 பதக்கம்: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்
ADDED : அக் 21, 2026 12:06 AM
நகோயா: பாரா ஆசிய விளையாட்டு நேற்று ஒரே நாளில் இந்தியா, 5 தங்கம், 6 வெள்ளி, 13 வெண்கலம் என, மொத்தம் 24 பதக்கம் கைப்பற்றியது.
ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் நடக்கிறது. இந்தியா சார்பில் 168 பேர் உட்பட, 45 நாடுகளை சேர்ந்த 3,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.
இரண்டாவது நாளான நேற்று தடகளத்தில் இந்திய நட்சத்திரங்கள் அசத்தினர். ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதல் (‘டி 47’ பிரிவு) நடந்தது. இந்தியாவின் நிஷாத் குமார், 27, களமிறங்கினார். இவர், 2.04 மீ., உயரம் தாண்டி, பாரா ஆசிய சாதனையுடன், தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். இத்தொடரில் நிஷாத் கைப்பற்றிய இரண்டாவது தங்கம் ஆனது. முன்னதாக, முதல் நாளில் நீளம் தாண்டுதலில் அசத்தி இருந்தார் நிஷாத்.
அன்குர், ஷீத்தல் தேவிக்குப் பின் ஒரே பாரா ஆசிய விளையாட்டில் 2 தங்கம் வென்ற மூன்றாவது இந்தியர் ஆனார் நிஷாத்.
தீப்தி அபாரம்
பெண்களுக்கான 400 மீ., ஓட்டம் ‘டி20’ பிரிவு நடந்தது. இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தீப்ஜி ஜீவன்ஜி, 23, 56.36 வினாடி நேரத்தில் வந்து, முதலிடம் பெற்று, ஆசிய பாரா சாதனை படைத்து, தங்கப்பதக்கம் தட்டிச் சென்றார். ஜப்பானின் நினா கன்னோ (58.92), அகனோ கடோ (1:00.26) வெள்ளி, வெண்கலம் வென்றனர்.
சபாஷ் சிம்ரன்
பார்வை குறைபாடுள்ள பெண்களுக்கான 200 மீ., ஓட்டம் (‘டி12’) நடந்தது. தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் சிம்ரன் சர்மா, 26, பங்கேற்றார். இவர் 25.22 வினாடி நேரத்தில் வந்து, முதலிடம் பெற்று பைனலுக்குள் நுழைந்தார். அடுத்து நடந்த பைனலில் அசத்திய இவர், 24.80 வினாடி நேரத்தில் வர, தங்கப்பதக்கம் கிடைத்தது. இந்தியாவின் மற்றொரு வீராங்கனை தேஜல்பென், 25.23 வினாடி நேரத்தில் வந்து, வெண்கலப் பதக்கம் வசப்படுத்தினார்.
பிரனவ் கலக்கல்
ஆண்களுக்கான வட்டு எறிதலில் எப். 51/52/53 பிரிவில் போட்டி நடந்தது. இந்தியாவின் பிரனவ் சூர்மா, 32, நான்காவது வாய்ப்பில் அதிகபட்சம் 11.66 மீ., துாரம் எறிந்து, தங்கப்பதக்கம் வென்றார். மற்றொரு இந்திய வீரர் ராம் ரத்தன் சிங், 10.35 மீ., துாரம் எறிய, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது.
ஈட்டி எறிதலில் ‘இரண்டு’
ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதலில் எப்.53/54 பிரிவில் போட்டி நடந்தது. கடைசி, 6வது வாய்ப்பில் இந்தியாவின் பிரதீப் குமார், அதிகபட்சம் 27.45 மீ., துாரம் எறிந்து, இரண்டாவது இடம் பெற, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது. இந்தியாவின் மற்றொரு வீரர் ஆயுஷ் வர்மா, 17.88 மீ., துாரம் எறிந்து, வெண்கலப் பதக்கம் வசப்படுத்தினார்.
ஆண்களுக்கான குண்டு எறிதலில் இந்தியாவின் பிரவீன் சர்மா (எப் 11), ஹோகாடோ (எப் 56/57) என இருவரும் வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றினர். நேற்று தடகளத்தில் மட்டும் இந்தியாவுக்கு 14 பதக்கம் கிடைத்தன.