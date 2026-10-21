தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு 24 பதக்கம்: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்

ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு 24 பதக்கம்: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்

ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு 24 பதக்கம்: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்

ADDED : அக் 21, 2026 12:06 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 21, 2026 12:06 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நகோயா: பாரா ஆசிய விளையாட்டு நேற்று ஒரே நாளில் இந்தியா, 5 தங்கம், 6 வெள்ளி, 13 வெண்கலம் என, மொத்தம் 24 பதக்கம் கைப்பற்றியது.

ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் நடக்கிறது. இந்தியா சார்பில் 168 பேர் உட்பட, 45 நாடுகளை சேர்ந்த 3,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

இரண்டாவது நாளான நேற்று தடகளத்தில் இந்திய நட்சத்திரங்கள் அசத்தினர். ஆண்களுக்கான உயரம் தாண்டுதல் (‘டி 47’ பிரிவு) நடந்தது. இந்தியாவின் நிஷாத் குமார், 27, களமிறங்கினார். இவர், 2.04 மீ., உயரம் தாண்டி, பாரா ஆசிய சாதனையுடன், தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். இத்தொடரில் நிஷாத் கைப்பற்றிய இரண்டாவது தங்கம் ஆனது. முன்னதாக, முதல் நாளில் நீளம் தாண்டுதலில் அசத்தி இருந்தார் நிஷாத்.

அன்குர், ஷீத்தல் தேவிக்குப் பின் ஒரே பாரா ஆசிய விளையாட்டில் 2 தங்கம் வென்ற மூன்றாவது இந்தியர் ஆனார் நிஷாத்.

தீப்தி அபாரம்



பெண்களுக்கான 400 மீ., ஓட்டம் ‘டி20’ பிரிவு நடந்தது. இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தீப்ஜி ஜீவன்ஜி, 23, 56.36 வினாடி நேரத்தில் வந்து, முதலிடம் பெற்று, ஆசிய பாரா சாதனை படைத்து, தங்கப்பதக்கம் தட்டிச் சென்றார். ஜப்பானின் நினா கன்னோ (58.92), அகனோ கடோ (1:00.26) வெள்ளி, வெண்கலம் வென்றனர்.

சபாஷ் சிம்ரன்



பார்வை குறைபாடுள்ள பெண்களுக்கான 200 மீ., ஓட்டம் (‘டி12’) நடந்தது. தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் சிம்ரன் சர்மா, 26, பங்கேற்றார். இவர் 25.22 வினாடி நேரத்தில் வந்து, முதலிடம் பெற்று பைனலுக்குள் நுழைந்தார். அடுத்து நடந்த பைனலில் அசத்திய இவர், 24.80 வினாடி நேரத்தில் வர, தங்கப்பதக்கம் கிடைத்தது. இந்தியாவின் மற்றொரு வீராங்கனை தேஜல்பென், 25.23 வினாடி நேரத்தில் வந்து, வெண்கலப் பதக்கம் வசப்படுத்தினார்.

பிரனவ் கலக்கல்



ஆண்களுக்கான வட்டு எறிதலில் எப். 51/52/53 பிரிவில் போட்டி நடந்தது. இந்தியாவின் பிரனவ் சூர்மா, 32, நான்காவது வாய்ப்பில் அதிகபட்சம் 11.66 மீ., துாரம் எறிந்து, தங்கப்பதக்கம் வென்றார். மற்றொரு இந்திய வீரர் ராம் ரத்தன் சிங், 10.35 மீ., துாரம் எறிய, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது.

ஈட்டி எறிதலில் ‘இரண்டு’



ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதலில் எப்.53/54 பிரிவில் போட்டி நடந்தது. கடைசி, 6வது வாய்ப்பில் இந்தியாவின் பிரதீப் குமார், அதிகபட்சம் 27.45 மீ., துாரம் எறிந்து, இரண்டாவது இடம் பெற, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது. இந்தியாவின் மற்றொரு வீரர் ஆயுஷ் வர்மா, 17.88 மீ., துாரம் எறிந்து, வெண்கலப் பதக்கம் வசப்படுத்தினார்.

ஆண்களுக்கான குண்டு எறிதலில் இந்தியாவின் பிரவீன் சர்மா (எப் 11), ஹோகாடோ (எப் 56/57) என இருவரும் வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றினர். நேற்று தடகளத்தில் மட்டும் இந்தியாவுக்கு 14 பதக்கம் கிடைத்தன.

வட்டு எறிதலில் ஆதிக்கம்


ஆண்களுக்கான வட்டு எறிதலில் எப்.43/44/62/64 பிரிவில் போட்டி நடந்தது. இந்தியா சார்பில் தேவேந்தர் குமார், இரண்டாவது வாய்ப்பில் அதிகபட்சம் 49.71 மீ., துாரம் எறிய, 781 புள்ளிகள் பெற்று, தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். இந்தியாவின் ராகேஷ், 49.35 மீ., துாரம் எறிந்து, 771 புள்ளியுடன் இரண்டாவது இடம் பெற, வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார்.
மற்றொரு இந்திய வீரர் பர்தீப் குமார், 51.15 மீ., துாரம் எறிந்தார். இவருக்கு 669 புள்ளி மட்டும் கிடைக்க, வெண்கலப் பதக்கம் வசப்படுத்தினார். இதில் மூன்று பதக்கங்களையும் இந்திய வீரர்கள் கைப்பற்றினர்.



டேபிள் டென்னிசில் 5 வெண்கலம்


டேபிள் டென்னிசில் பெண்கள் ஒற்றையர் ‘கிளாஸ் 3’ அரையிறுதியில் இந்தியாவின் சோனல்பென், 39, 7–11, 5–11, 6–11 என தென் கொரியாவின் ஜியுவிடம் தோற்க, வெண்கலம் கிடைத்தது.
* பெண்கள் ஒற்றையர் ‘கிளாஸ் 4–5’ அரையிறுதியில் இந்தியாவின் பவினா படேல், 39, 7–11, 5–11, 7–11 என சீனாவின் பியான் ஜங்கிடம் தோல்வியடைந்து, வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றார்.
* பெண்கள் ஒற்றையர் ‘கிளாஸ் 6’ அரையிறுதியில் இந்தியாவின் பிராச்சி, 33, 9–11, 2–11, 8–11 என ஈராக்கின் நஜ்லாவிடம் தோல்வியடைய, வெண்கலம் வென்றார். பெண்கள் ஒற்றையர் ‘கிளாஸ் 9’ அரையிறுதியில் இந்தியாவின் பேபி சஹானா, 8–11, 2–11, 4–11 என சீனாவின் ஜிங்தியனிடம் தோற்று, வெண்கலம் கைப்பற்றினார். ஆசிய பாரா ஸ்டேண்டிங் பிரிவில் முதன் முறையாக பதக்கம் வென்ற இந்தியர்கள் என பிராச்சி, பேபி சஹானா வரலாறு படைத்தனர்.
* ஆண்கள் ஒற்றையர் ‘கிளாஸ் 1’ பிரிவில் இந்தியாவின் ஜெஹன் மதன் (தமிழகம்), வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். ஒட்டு மொத்தமாக டேபிள் டென்னிசில் மட்டும் இந்தியாவுக்கு நேற்று 5 வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தன.



பதக்கப்பட்டியல்


பாரா ஆசிய விளையாட்டில் 9 தங்கம் உட்பட 35 பதக்கம் கைப்பற்றிய இந்தியா, பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளது.
‘டாப்–6’ நாடுகள்
‘ரேங்க்’ நாடு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
1 சீனா 70 44 35 149
2 உஸ்பெகிஸ்தான் 17 21 18 56
3 ஜப்பான் 16 20 27 63
4 தென் கொரியா 12 9 13 34
5 ஈரான் 10 12 16 38
6 இந்தியா 9 11 15 35



வெள்ளி வென்றார் மணிஷ்


ஆண்களுக்கான துப்பாக்கிசுடுதல், 10 மீ., ஏர் ரைபிள் ஸ்டாண்டிங் எஸ்.எச்.1 பிரிவு போட்டி நடந்தது. இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற ருத்ரான்ஸ் (571 புள்ளி), மணிஷ் நார்வல் (570) என இருவரும் 2, 5 வது இடம் பிடித்து பைனலுக்கு முன்னேறினர். இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மணிஷ், 233.7 புள்ளி எடுத்து, வெள்ளிப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். ருத்ரான்ஸிற்கு (127.3), 7வது இடம் தான் கிடைத்தது.
தென் கொரியாவின் ஜியாங்டு (241.3) தங்கம், சீனாவின் சாவோ யங் (213.6) வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனர்.



அசோக் அபாரம்


ஆண்களுக்கான 65 கிலோ பிரிவு ‘பவர் லிப்டிங்’ போட்டி நடந்தது. இந்தியா சார்பில் களமிறங்கிய அசோக், இரண்டாவது வாய்ப்பில் அதிகபட்சம் 192 கிலோ துாக்கி, இரண்டாவது இடம் பெற்று, வெள்ளிப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். சீனாவின் இ ஜோவ் (216 கிலோ) தங்கம், இந்தோனேஷியாவின் மர்கோனோ (177) வெண்கலம் வசப்படுத்தினர்.



நீச்சலில் இரண்டு பதக்கம்


ஆண்களுக்கான நீச்சல், 200 மீ., தனிநபர் மெட்லே எஸ்.எம்.7 பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் நிரஞ்சன் முகுந்தன், 2 நிமிடம், 57.01 வினாடியில் வந்து, வெண்கலம் கைப்பற்றினார்.
* ஆண்கள் 400 மீ., பிரீஸ்டைல் எஸ் 11 பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் ஹிமான்சு (5 நிமிடம், 10.91 வினாடி) வெண்கலம் வென்றார்.



ஷீத்தல் தேவி கலக்கல்


காம்பவுண்டு வில்வித்தை ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் இரு கைகள் இல்லாத, நடப்பு சாம்பியன் 19 வயது ஷீத்தல் தேவி, 145–137 என ஜப்பானின் அயாவை சாய்த்து, பைனலுக்கு முன்னேறினார்.
* ‘ரிகர்வ்’ பிரிவு அரையிறுதியில் ஸ்வாதி, 6–2 என தென் கொரியாவின் ஈன்ஹீயை வென்றார்.
* காம்பவுண்டு பெண்கள் இரட்டையர் அரையிறுதியில் இந்தியாவின் ஷீத்தல் தேவி, பயல் நாக் ஜோடி, 151–135 என தாய்லாந்து ஜோடியை வீழ்த்தி பைனலுக்குள் நுழைந்தது. ஒட்டுமொத்தமாக நேற்று வில்வித்தையில் மட்டும் இந்திய நட்சத்திரங்கள் ஐந்து பதக்கங்களை உறுதி செய்தனர்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us