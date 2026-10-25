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பாரிஸ்: பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில், ‘சூப்பர் 750’ அந்தஸ்து பெற்ற பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடந்தது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், உலகின் ‘நம்பர்–11’ இந்தியாவின் சிந்து 31, உலகின் ‘நம்பர்–1’ தென் கொரியாவின் ஆன் சே–யங் 24, மோதினர். முதல் செட்டை 21–16 எனக் கைப்பற்றிய சிந்து, இரண்டாவது செட்டை 11–21 என இழந்தார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் மீண்டும் ஏமாற்றிய சிந்து 12–21 என கோட்டைவிட்டார்.
ஒரு மணி நேரம், ஒரு நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் சிந்து 21–16, 11–21, 12–21 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்து 2வது இடம் பிடித்தார்.
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/சிந்து 2வது இடம்: பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டனில்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 08:12 PM
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பாரிஸ்: பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில், ‘சூப்பர் 750’ அந்தஸ்து பெற்ற பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடந்தது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், உலகின் ‘நம்பர்–11’ இந்தியாவின் சிந்து 31, உலகின் ‘நம்பர்–1’ தென் கொரியாவின் ஆன் சே–யங் 24, மோதினர். முதல் செட்டை 21–16 எனக் கைப்பற்றிய சிந்து, இரண்டாவது செட்டை 11–21 என இழந்தார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் மீண்டும் ஏமாற்றிய சிந்து 12–21 என கோட்டைவிட்டார்.
ஒரு மணி நேரம், ஒரு நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் சிந்து 21–16, 11–21, 12–21 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்து 2வது இடம் பிடித்தார்.