இந்தியாவுக்கு 3 வெண்கலம்: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில்
இந்தியாவுக்கு 3 வெண்கலம்: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 05:14 PM
லாஸ் வேகாஸ்: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் (23 வயது) இந்தியாவின் ரோகித், ஜஸ்கரன் சிங், சந்தர்மோகன் வெண்கலம் வென்றனர்.
அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகாஸ் நகரில், 23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது. ஆண்களுக்கான ‘பிரீஸ்டைல்’ 57 கிலோ பிரிவு வெண்கலப்பதக்கத்துக்கான போட்டியில் இந்தியாவின் ரோகித், ஆர்மேனியாவின் ஆர்மன் ஹருத்யுன்யன் மோதினர். இதில் ரோகித் 8–3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று வெண்கலம் வென்றார்.
மற்றொரு போட்டியில் (65 கிலோ) இந்திய வீரர் ஜஸ்கரன் சிங் 8–5 என, பெலாரசின் மகமெத்கானோவை வீழ்த்தி வெண்கலம் கைப்பற்றினார். இந்தியாவின் சந்தர்மோகன் (79 கிலோ), 5–2 என துருக்கியின் இப்ராஹிம் யாப்ராக்கை வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்றார்.
இத்தொடரில் இந்தியாவுக்கு 2 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என, 6 பதக்கம் கிடைத்தது. ஏற்கனவே விஷ்வஜித் மோர் (‘கிரிகோ–ரோமன்’ 55 கிலோ), அம்ருதா பூஜாரி (72 கிலோ) தலா ஒரு வெள்ளி வென்றனர். இந்திய வீராங்கனை கோமல் (59 கிலோ) வெண்கலம் கைப்பற்றினார்.