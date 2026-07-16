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அமன் ஷெராவத் 'தங்கம்': 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்தத்தில்

அமன் ஷெராவத் 'தங்கம்': 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்தத்தில்

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:06 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:06 PM

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புடாபெஸ்ட்: 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்த போட்டியில் இந்தியாவின் அமன் ஷெராவத் தங்கம் வென்றார்.

ஹங்கேரி தலைநகர் புடாபெஸ்டில், 'ரேங்கிங் சீரிஸ்' மல்யுத்த தொடர் நடக்கிறது. ஆண்களுக்கான 'பிரீஸ்டைல்' 57 கிலோ பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் அமன் ஷெராவத், ஜார்ஜியாவின் ராபர்டி டிங்காஷ்விலி மோதினர். பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் (2024) வெண்கலம் வென்ற அமன் ஷெராவத் 13-3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.

ஆண்களுக்கான 'பிரீஸ்டைல்' 61 கிலோ பிரிவு வெண்கலப்பதக்கத்துக்கான போட்டியில் இந்தியாவின் தீபக், அஜர்பெய்ஜானின் நுராட்டின் நோவ்ருசோவ் மோதினர். இதில் தீபக் 9-8 என்ற கணக்கில் 'திரில்' வெற்றி பெற்று வெண்கலம் வென்றார்.

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