வரலாறு படைத்தார் அம்பேகர்: யூத் ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டையில் தங்கம்
வரலாறு படைத்தார் அம்பேகர்: யூத் ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டையில் தங்கம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:52 PM
தாகர்: யூத் ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என வரலாறு படைத்தார் அம்பேகர்.
செனகலில், யூத் ஒலிம்பிக் 4வது சீசன் நடக்கிறது. இதில் 205 நாடுகளில் இருந்து 2,654 இளம் நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்கின்றனர். இந்தியா சார்பில் 17 பேர் (6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள்), 11 வகையான விளையாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர். ஆண்களுக்கான குத்துச்சண்டை, 50 கிலோ பிரிவில் இந்தியா சார்பில் மணிப்பூரை சேர்ந்த அம்பேகர் மீட்டெய் களமிறங்கினார்.
அரையிறுதியில் கொலம்பியாவின் ஜெப்ரே அரேவலோவை 5–0 என சாய்த்தார். யூத் ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டையில் 16 ஆண்டுக்குப் பின் பைனலுக்கு முன்னேறிய இந்தியர் ஆனார்.
நேற்று நடந்த பைனலில் அம்பேகர், அயர்லாந்தின் கிறிஸ்டியன் ஜுபானியை சந்தித்தார். முதல் இரண்டு சுற்று முடிவில் 0–2 என பின்தங்கி இருந்தார். மூன்றாவது சுற்றில் முழுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தினார்.
முடிவில், அம்பேகர் 3–2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து யூத் ஒலிம்பிக், குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என புதிய வரலாறு படைத்தார். முன்னதாக 2010ல் ஷிவா தபா, வெள்ளி வென்றிருந்தார்.
பெண்களுக்கான 48 கிலோ பிரிவு அரையிறுதியில், இந்தியாவின் குன்ஜன், பிரிட்டனின் லிலி பசெட்டை 4–1 என சாய்த்து, பைனலுக்கு முன்னேறினார்.
இதுவரை இந்தியா, 1 தங்கம், 3 வெள்ளி, 5 வெண்கலம் என 9 பதக்கம் வென்றுள்ளது. பதக்க பட்டியலில் 34வது இடத்துக்கு முன்னேறியது.