பைனலில் அம்ருதா பூஜாரி: உலக மல்யுத்த போட்டியில்

ADDED : அக் 17, 2026 02:19 AM
லாஸ் வேகாஸ்: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் (23 வயது) பைனலுக்கு இந்திய வீராங்கனை அம்ருதா பூஜாரி முன்னேறினார்.
அமெரிக்காவில் 23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் நடக்கிறது. பெண்களுக்கான 72 கிலோ பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் அம்ருதா பூஜாரி 7–1 என, கஜகஸ்தானின் சபிர்சனோவாவை வீழ்த்தினார். அடுத்து நடந்த அரையிறுதியில் அசத்திய அம்ருதா 10–8 என, சீனாவின் வென்ஜின் கியூவை வென்றார். மஹாராஷ்டிராவை சேர்ந்த அம்ருதா, பைனலில் உக்ரைனின் இரினா சப்லோட்ஸ்காவை எதிர்கொள்கிறார்.
பெண்களுக்கான 59 கிலோ பிரிவு அரையிறுதியில் இந்தியாவின் கோமல் 1–7 என, உக்ரைனின் அலினா பிலிபோவிச்சிடம் தோல்வியடைந்தார். அடுத்து நடந்த வெண்கலப்பதக்கத்துக்கான போட்டியில் எழுச்சி கண்ட கோமல் 7–2 என, கஜகஸ்தானின் விக்டோரியா குசைனோவாவை வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்றார்.
பெண்களுக்கான 76 கிலோ வெண்கலப்பதக்கத்துக்கான போட்டியில் இந்தியாவின் திக் ஷா மாலிக் 3–5 என, உக்ரைனின் நாடியா சோகோலோவ்ஸ்காவிடம் தோல்வியடைந்தார்.
இத்தொடரில் இந்தியாவுக்கு ஒரு வெள்ளி, ஒரு வெண்கலம் என, 2 பதக்கம் கிடைத்துள்ளன. ஏற்கனவே ‘கிரிகோ ரோமன்’ பிரிவில் இந்தியாவின் விஷ்வஜித் மோர் (55 கிலோ) வெள்ளி வென்று வரலாறு படைத்தார்.