இந்திய செஸ் அரங்கில் 100வது ‘கிராண்ட்மாஸ்டர்’ அனுஜ்
இந்திய செஸ் அரங்கில் 100வது ‘கிராண்ட்மாஸ்டர்’ அனுஜ்
ADDED : நவ 10, 2026 03:30 PM
மிசாமிஸ்: இந்திய செஸ் அரங்கில் 100வது கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆனார் அனுஜ் ஸ்ரீவத்ரி.
பிலிப்பைன்சில் 7வது ஆசியன், தனிநபர் ஓபன் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது. இந்தியா சார்பில் ஓபன் பிரிவில் அனுஜ் ஸ்ரீவத்ரி, அமேயா, ரிட்விஸ் பிரதாப் உட்பட 40 பேர் பங்கேற்றனர்.
முதல் சுற்றில் அனுஜ் ஸ்ரீவத்ரி, பிலிப்பைன்சின் ஆர்காவிடம் தோல்வி யடைந்தார். பின் சுதாரித்துக் கொண்ட இவர், அடுத்த 8 சுற்றில் 7ல் வெற்றி பெற்றார். 2 ‘டிரா’ ஆனது. 9 சுற்று முடிவில் அனுஜ், 7.0 புள்ளிகள் பெற்று, ஓபன் பிரிவில் சாம்பியன் ஆனார்.
நேரடியாக பட்டம்
வழக்கமாக கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் பெறுவதற்கு, சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பின் (‘பிடே’) தரவரிசையில் 2500 புள்ளி களை எட்டுவது, தலா 9 சுற்று கொண்ட மூன்று தொடர்களில் (குறைந்த பட்சம் 3 கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் பங்கேற்க வேண்டும்) விளையாடுவது, ஜூனியர் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் அசத்துவது உட்பட, குறைந்தபட்சம் 3 அந்தஸ்துகளை எட்ட வேண்டும்.
இம்முறை பிலிப்பைன்ஸ் தொடரில் வெல்லும் வீரருக்கு நேரடி யாக பட்டம் வழங்கப் படும் என ‘பிடே’ அறிவித்தது. இதனால் அனுஜ், இந்தியாவின் 100 வது கிராண்ட்மாஸ்ட் ஆனார். தவிர, இப்பட்டம் கைப்பற்றிய, மத்திய பிரதேசத்தின் முதல் நட்சத்திரம் என பெருமை பெற்றார்.
கடந்த 2020ல் சர்வதேச மாஸ்டர் (ஐ.எம்.,) ஆனார் அனுஜ். பின், ‘பி.டெக்’ முடித்தார். 6 ஆண்டுக்குப் பின், கிராண்ட்மாஸ்டராக சாதித்துள்ளார்.