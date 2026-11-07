பஞ்சாப் அணியில் பாண்ட்யா: மும்பைக்கு செல்கிறார் அர்ஷ்தீப் சிங்
பஞ்சாப் அணியில் பாண்ட்யா: மும்பைக்கு செல்கிறார் அர்ஷ்தீப் சிங்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:26 PM
புதுடில்லி: கிரிக்கெட் லீக் தொடருக்கான மும்பை, பஞ்சாப் அணிகள், இந்தியாவின் ஹர்திக் பாண்டயா, அர்ஷ்தீப் சிங்கை ‘டிரேடு’ முறையில் மாற்றிக்கொண்டன.
கிரிக்கெட் லீக் 20வது சீசனுக்கான (2027) வீரர்கள் ‘மினி’ ஏலம், வரும் டிச. 16ல் கோவாவில் நடக்கவுள்ளது. ஒவ்வொரு அணிகளும் வீரர்களை ‘டிரேடு’ முறையில் மாற்றிக்கொண்டு, தக்கவைக்கப்பட்ட, விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிட வரும் நவ. 17ம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து மும்பை, பஞ்சாப் அணிகள் ‘டிரேடு’ முறையில் வீரர்களை மாற்றிக்கொள்ள முடிவு செய்தன. இதன்படி அடுத்த சீசனில் ‘ஆல்–ரவுண்டர்’ ஹர்திக் பாண்ட்யா, ஷ்ரேயஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாட உள்ளார். வேகப்பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், மும்பை அணிக்காக களமிறங்க உள்ளார்.
தவிர, பஞ்சாப் அணி மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் (ஆஸ்திரேலியா), நேஹல் வதேராவை (இந்தியா) விடுவிக்க உள்ளது.