ஆசிய விளையாட்டு ஹாக்கி: ஹர்மன்பிரீத் சிங் கேப்டன்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:30 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:30 PM
புதுடில்லி: ஆசிய விளையாட்டு ஹாக்கி போட்டிக்கான இந்திய அணிக்ககு ராஜ் குமார் பால் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
ஜப்பானில், ஆசிய விளையாட்டு 20வது சீசன் (செப். 19 - அக். 4) நடக்கவுள்ளது. இதில் இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணி, 'ஏ' பிரிவில் இந்தோனேஷியா (செப். 20), இலங்கை (செப். 22), தென் கொரியா (செப். 24), ஜப்பான் (செப். 26), வங்கதேசம் (செப். 28) அணிகளுடன் இடம் பெற்றுள்ளது.
இதற்கான 20 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்த மாதம் (ஆக. 15-30) நெதர்லாந்து, பெல்ஜியத்தில் நடக்கவுள்ள உலக கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணிக்கு தேர்வான வீரர்களில் இருந்து ஆதித்யா அர்ஜுன் லாலாகே மட்டும் நீக்கப்பட்டார். இவருக்கு பதிலாக ராஜ் குமார் பால் தேர்வானார்.
பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் (2024) இந்தியாவுக்கு வெண்கலம் பெற்றுத்தந்த ஹர்மன்பிரீத் சிங் கேப்டனாக நீடிக்கிறார். இந்தியாவுக்காக அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய மன்பிரீத் சிங் இடம் பெற்றுள்ளார். கோல்கீப்பர்களாக மோஹித், சூரஜ் கார்கேரா தேர்வாகினர்.
இந்திய அணி: ஹர்மன்பிரீத் சிங் (கேப்டன்), மோஹித், சூரஜ் (கோல்கீப்பர்), ஜர்மன்பிரீத் சிங், அமித் ரோஹிதாஸ், ஜக்ராஜ் சிங், சஞ்சய், சுமித், யாஷ்தீப் சிவாச், ராஜிந்தர் சிங், ராஜ் குமார் பால், ஹர்திக் சிங், மன்பிரீத் சிங், நிலகண்ட சர்மா, விவேக் சாகர் பிரசாத், தில்பிரீத் சிங், ஷிலானந்த் லக்ரா, சுக்ஜீத் சிங், மன்தீப் சிங், அபிஷேக்.