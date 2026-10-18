ஆசிய 'திறமை' அத்தனையும் சங்கமம்... ஜப்பானில் துவக்க விழா கோலாகலம்
ஆசிய 'திறமை' அத்தனையும் சங்கமம்... ஜப்பானில் துவக்க விழா கோலாகலம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 08:24 PM
நகோயா: ஜப்பானில், 'பாரா' ஆசிய விளையாட்டு நேற்று கண்கவர் நிகழ்ச்சிகளுடன் துவங்கியது. அணிவகுப்பில் இந்திய மூவர்ணக்கொடியை பாட்மின்டன் வீரர் பிரமோத் பகத், தடகள வீராங்கனை சிம்ரன் சர்மா ஏந்தி வந்தனர்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 'பாரா' ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் நேற்று துவங்கியது. 45 நாடுகளை சேர்ந்த 3,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர். இந்தியா சார்பில் 168 பேர் அசத்த உள்ளனர். வாழ்வில் பல தடைகளை தகர்த்து, தங்களது திறமைகளை உலகிற்கு நிரூபிக்க காத்திருக்கின்றனர்.
நகோயாவில் உள்ள பலோமா மிஜுஹோ மைதானத்தில் நேற்று துவக்கவிழா நடந்தது. முதலில் ஜப்பான் கொடி ஏற்றப்பட்டது. ஜப்பான் மன்னர் நருஹிட்டோ, போட்டியை முறைப்படி துவக்கி வைத்தார். 'கற்பனையில் அனைவரும் ஒரே இதயமாக' என்ற குறிக்கோளுடன் பாராம்பரிய கலை, இசை, நடன நிகழ்ச்சிகள், 'லேசர் ஷோ' நடந்தன.
பவினா விலகல்
அணிவகுப்பில் இந்திய மூவர்ணக்கொடியை பாட்மின்டன் வீரர் பிரமோத் பகத், டேபிள் டென்னிஸ் வீராங்கனை பவினா படேல் ஏந்தி வர இருந்தனர். ஆனால், பவினாவுக்கு ஓய்வு கொடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இவருக்கு பதிலாக பிரமோத் பகத் உடன் தடகள வீராங்கனை சிம்ரன் சர்மா (100, 200 மீ., ஓட்டம்) இந்திய கொடியை ஏந்தி வந்தார். நமது நட்சத்திரங்களின் உடை பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. பழமையான சிந்து சமவெளி நாகரிகம், சரஸ்வதி நதி பாய்ந்த காலத்தை பிரதிபலிக்கும் சின்னங்கள், சட்டை பாக்கெட் பகுதியில் தேசிய கொடி இடம் பெற்றிருந்தன. ஜப்பான் 'பாரா' பனிச்சறுக்கு வீராங்கனை மொமோகா முராக்கோ உள்ளிட்ட மாற்றுத்திறனாளி நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்து 'பாரா' ஆசிய விளையாட்டு ஜோதியை ஏற்றினர்.
ஆசிய பாராலிம்பிக் கமிட்டி தலைவர் மஜித் ரஷித் பேசுகையில்,''விளையாட்டு மூலம் உலகில் ஒற்றுமையை மலரச் செய்வோம்,''என்றார்.
இந்தியா இலக்கு '100'
'பாரா' ஆசிய விளையாட்டில் பங்கேற்கும் இந்திய தடகள குழுவின் தலைமை பயிற்சியாளர் சத்ய நாராயணா கூறுகையில்,''பவினா இன்று (அக்.19) காலிறுதி போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளார். 'வீல் சேர்' வீராங்கனையான இவர் துவக்க விழாவில் பங்கேற்று, போட்டி நடக்கும் இடத்திற்கு திரும்ப 6 மணி நேரம் தேவைப்படும். இவருக்கு சிரமம் கொடுப்பதை தவிர்க்க விரும்பினோம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு இனி போட்டியில் கவனம் செலுத்துவார். 2023ல் 111 பதக்கம் வென்றோம். இம்முறை 100 பதக்கம் வெல்வதை இலக்காக கொண்டுள்ளோம். நமது விளையாட்டு நட்சத்திரங்கள் மனஉறுதியுடன் உள்ளனர். இன்று நடக்கும் தடகள போட்டிகளில் 3 தங்கம் உட்பட 6 பதக்கம் எதிர்பார்க்கிறோம். 'பாரா' உயரம் தாண்டுதல் வீரர் நிஷாத் குமார் நல்ல 'பார்மில்' உள்ளார். ஜப்பானில் தங்கும் வசதி உட்பட அனைத்தும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன,''என்றார்.
பிரமோத் நம்பிக்கை
இந்திய 'பாரா' பாட்மின்டன் வீரர் பிரமோத் பகத் கூறுகையில்,''ஹாங்சுவில் 2023ல் நடந்த 'பாரா' ஆசிய விளையாட்டு பாட்மின்டனில் இந்தியாவுக்கு 4 தங்கம் உட்பட 21 பதக்கம் கிடைத்தன. இம்முறை வீரர்கள் தேர்வு தொடர்பான சர்ச்சையை கடந்து அதிக பதக்கம் வெல்வோம். நாட்டுக்காக சிறப்பான முறையில் செயல்படுவோம். தங்கம் வெல்வதே எனது இலக்கு. துவக்க விழாவில் மூவர்ணக்கொடியை ஏந்த வந்தது பெருமையான தருணம். இதை விவரிக்க வார்த்தைகள் இல்லை,''என்றார்.
பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட செய்தியில்,''பாரா ஆசிய விளையாட்டில் பங்கேற்கும் இந்திய குழுவினருக்கு வாழ்த்துகள். இவர்களது திறமையை பார்த்து இந்தியா பெருமிதம் கொள்கிறது. மன உறுதி, அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் செயல்பட்டு, 140 கோடி இந்தியர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கின்றனர். ஒவ்வொருவரும் தன்னம்பிக்கையுடன் போட்டியிட்டு, சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தட்டும்,' என தெரிவித்துள்ளார்.