பீச் மல்யுத்தம்: தானியா ‘வெள்ளி’: யூத் ஒலிம்பிக்கில் புதிய வரலாறு
பீச் மல்யுத்தம்: தானியா ‘வெள்ளி’: யூத் ஒலிம்பிக்கில் புதிய வரலாறு
ADDED : நவ 09, 2026 04:09 AM
தாகர்: யூத் ஒலிம்பிக், பீச் மல்யுத்த போட்டியில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாறு படைத்தார் தானியா. இவர், 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் வெள்ளிப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
செனகலில், யூத் ஒலிம்பிக் 4வது சீசன் நடக்கிறது. இதில் 205 நாடுகளில் இருந்து 2,654 இளம் நட்சத்திரங்கள் பங்கேற்கின்றனர். இந்தியா சார்பில் 17 பேர் (6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள்), 11 வகையான விளையாட்டில் களமிறங்குகின்றனர்.
பெண்களுக்கான பீச் மல்யுத்தம், 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியா சார்பில் தானியா பங்கேற்றார். லீக் சுற்றில் ஜெர்மனியின் மியா பாயர் (3–1), கிரீசின் வாசிலிகி கரவானு (3–0), எஸ்தோனியாவின் மெரிலி வேஸ்டர் (4–0) ஆகியோரை வீழ்த்திய தானியா, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தார். இதில், உலக சாம்பியன் (17 வயது) பட்டம் வென்ற அமெரிக்காவின் மடில்டா ஆன் ஹரூபியை (3–1) வீழ்த்தினார்.
அடுத்து நடந்த பைனலில் தானியா, சீனாவின் மின் ஜாவோ மோதினர். இதில் தானியா 1–2 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்து வெள்ளிப்பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார். இதன்மூலம் யூத் ஒலிம்பிக் பீச் மல்யுத்த போட்டியில் பதக்கம் கைப்பற்றிய முதல் இந்தியரானார். இது, இம்முறை இந்தியாவுக்கு கிடைத்த 7வது பதக்கம் ஆனது. இதுவரை 3 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் கிடைத்துள்ளன. ஏற்கனவே ஜூடோ, பாட்மின்டனில் தலா ஒரு வெள்ளி, நீச்சலில் 3, உஷு போட்டியில் ஒரு வெண்கலம் கிடைத்திருந்தது.
ஆண்களுக்கான பீச் மல்யுத்தம், 80 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் தீபான்ஷு கோகர், லீக் சுற்றோடு வெளியேறினார்.