வாய்ப்பை இழந்தார் பி.டி.உஷா: செய்னா, அஞ்சு, டோலா, ராணி தேர்வு
வாய்ப்பை இழந்தார் பி.டி.உஷா: செய்னா, அஞ்சு, டோலா, ராணி தேர்வு
ADDED : நவ 10, 2026 03:32 PM
புதுடில்லி: இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க தலைவராக மீண்டும் பி.டி.உஷா, தேர்வு செய்யப் படுவதில் சிக்கல் ஏற் பட்டுள்ளது. செய்னா நேவல் புதிய தலைவராக வாய்ப்புள்ளது.
இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (ஐ.ஒ.ஏ.,) தலைவராக கடந்த 2022, டிசம்பர் முதல், முன்னாள் தடகள வீராங்கனை பி.டி. உஷா, 62, உள்ளார். அடுத்து 2026–30 ம் ஆண்டுக்குரிய தலைவர் தேர்தல், வரும் டிச. 5ல் நடக்க உள்ளது. வரும் 2030ல் காமன்வெல்த் விளையாட்டு இந்தியாவில் நடக்கவுள்ள நிலையில், வரும் தேர்தல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதற்காக, இந்தியாவின் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் (40 பேர்), வீராங் கனைகள் (40) ஓட்டுப் பதிவு செய்து, தகுதியான 4 வீரர், 4 வீராங்கனைகள் என 8 பேர், ஐ.ஒ.ஏ., உறுப்பினராக முதலில் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
இதன் படி, ஆண்கள் பிரிவில் (வீரர்) ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற ககன் நரங் (துப்பாக்கிசுடுதல்), விஜேந்தர் சிங் (குத்துச்சண்டை), யோகேஷ்வர் தத் (மல்யுத்தம்), கமலேஷ் (டென்னிஸ்) ஒருமனதாக தேர்வாகினர்.
பெண்கள் பிரிவில் 4 இடத்துக்கு, 6 பேர் போட்டியிட்டனர். இதில் அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ் (53 வாக்கு, தடகளம்), ராணி ராம்பால் (50, ஹாக்கி), டோலா பானர்ஜி (45, வில்வித்தை), செய்னா நேவல் (43, பாட்மின்டன்) என 4 பேர் அதிக வாக்குகள் பெற்று தேர்வாகினர்.
உஷாவுக்கு ‘நோ’
பி.டி.உஷா (40), அனிதா பால் துரை (6), 5, 6வது இடம் பெற்றனர். இதனால், தற்போதைய தலைவர் பி.டி.உஷா தேர்வு செய்யப்படாமல் போக, இவர், மீண்டும் தலைவர் ஆவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏனெனில், ஐ.ஒ.ஏ., தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட, தகுதியான 4 வீராங்கனைகளில் ஒருவ ராக தேர்வாக வேண்டும் அல்லது இந்தியாவின் ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு கூட்டமைப்பு சார்பில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.
இப்போதுள்ள சூழலில் இந்திய தடகள கூட்ட மைப்பு, பி.டி.உஷா பெயரை மீண்டும் பரிந்துரை செய்யாது எனத் தெரிகிறது. இதனால், டிச. 5ல் நடக்கும் தேர்தலில், முன்னாள் பாட்மின்டன் வீராங்கனை செய்னா நேவல், 36, புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட, அதிக வாய்ப்புள்ளது.