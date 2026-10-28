உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நீலம், காஜல் ‘வெள்ளி’
உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் நீலம், காஜல் ‘வெள்ளி’
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
அஸ்தானா: உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் நீலம், காஜல் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றனர்.
கஜகஸ்தானில் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடக்கிறது. பெண்களுக்கான பிரீஸ்டைல் பிரிவு போட்டிகள் நடந்தன. 50 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் நீலம், பைனலுக்கு முன்னேறி இருந்தார். நேற்று நடந்த பைனலில் இவர், ஜப்பானின் சுசாகியை எதிர்கொண்டார். இதில் நீலம் 0–5 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைய, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது.
76 கிலோ பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் காஜல், உக்ரைனில் அல்பேயவா மோதினர். இதில் காஜல் 6–8 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைய, வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது. உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் அன்ஷு மாலிக்கிற்குப் பின், வெள்ளி வென்ற வீராங்கனைகள் என நீலம், காஜல் பெருமை பெற்றனர்.
65 கிலோ பிரிவு, வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான ‘ரெப்பிசாஜ்’ சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை ராஜ்னிதா, 2–6 என ஜப்பானின் நானா இகேஹடாவிடம் தோல்வியடைந்தார். மற்ற இந்திய வீராங்கனைகளான நிஷு (53 கிலோ), ஸ்ரீஷ்டி (68) ஏமாற்றினர்.