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லண்டன்: டைமண்ட் லீக் தடகளத்தின் 'மைல்' ஓட்டத்தில் பிரிட்டன் வீரர் ஜோஷ் கெர் உலக சாதனை படைத்தார்.
லண்டனில், டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகள் நடந்தன. ஆண்களுக்கான 'மைல்' ஓட்டத்தில் (1.6 கி.மீ.,), இலக்கை 3 நிமிடம், 42.66 வினாடியில் கடந்த பிரிட்டனின் ஜோஷ் கெர் 28, முதலிடத்தை கைப்பற்றினார். தவிர இவர், பந்தய துாரத்தை அதிவேகமாக கடந்து, 27 ஆண்டு கால உலக சாதனையை முறியடித்தார். இதற்கு முன் 1999ல் ரோமில் நடந்த போட்டியில் மொராக்கோவின் ஹிச்சாம் எல் கெரூஜ், இலக்கை 3 நிமிடம், 43.13 வினாடியில் கடந்தது உலக சாதனையாக இருந்தது.
கடந்த 2024ல் பந்தய துாரத்தை 3 நிமிடம், 45.34 வினாடியில் கடந்தது, ஜோஷ் கெர்ரின் சிறந்த செயல்பாடாக இருந்தது.
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பிரிட்டன் வீரர் உலக சாதனை: டைமண்ட் லீக் 'மைல்' ஓட்டத்தில்
பிரிட்டன் வீரர் உலக சாதனை: டைமண்ட் லீக் 'மைல்' ஓட்டத்தில்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:02 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:02 PM
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லண்டன்: டைமண்ட் லீக் தடகளத்தின் 'மைல்' ஓட்டத்தில் பிரிட்டன் வீரர் ஜோஷ் கெர் உலக சாதனை படைத்தார்.
லண்டனில், டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகள் நடந்தன. ஆண்களுக்கான 'மைல்' ஓட்டத்தில் (1.6 கி.மீ.,), இலக்கை 3 நிமிடம், 42.66 வினாடியில் கடந்த பிரிட்டனின் ஜோஷ் கெர் 28, முதலிடத்தை கைப்பற்றினார். தவிர இவர், பந்தய துாரத்தை அதிவேகமாக கடந்து, 27 ஆண்டு கால உலக சாதனையை முறியடித்தார். இதற்கு முன் 1999ல் ரோமில் நடந்த போட்டியில் மொராக்கோவின் ஹிச்சாம் எல் கெரூஜ், இலக்கை 3 நிமிடம், 43.13 வினாடியில் கடந்தது உலக சாதனையாக இருந்தது.
கடந்த 2024ல் பந்தய துாரத்தை 3 நிமிடம், 45.34 வினாடியில் கடந்தது, ஜோஷ் கெர்ரின் சிறந்த செயல்பாடாக இருந்தது.