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ஐரோப்பிய ரேலி சாம்பியன்ஷிப் 4-வது முறையாக சாம்பியன்

ஐரோப்பிய ரேலி சாம்பியன்ஷிப் 4-வது முறையாக சாம்பியன்

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 27, 2026 07:36 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 27, 2026 07:36 PM

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சென்னை: போர்ச்சுகலில் நடந்த ரேலி கார்ப் பந்தயத்தில் 4-வது முறையாக எம்.ஆர்.எப் அணி சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

எப்.ஐ.ஏ சார்பில் போர்ச்சுகலின் பபே நகரில் 'ரேலி 6 சிட்டீஸ் நார்த் ஆப் போர்ச்சுகல்' எனப்படும் கார் பந்தயம் நடந்தது. இதில் உலகின் முன்னணி அணிகள் போட்டியிட்டன. பந்தயம் மொத்தம் 17 நிலைகளில் நடந்தது. இதில் போட்டியிட்ட எம்.ஆர்.எப் அணி 17-க்கு 16 நிலைகளில் அதிவேக நேரத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எம்.ஆர்.எப் டயர்ஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றும் 4-வது ஐரோப்பிய ரேலி சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் இதுவாகும். ஏற்கனவே 2022, 2023 மற்றும் 2025-ஆம் ஆண்டுகளில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்த எம்.ஆர்.எப், தற்போது 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான பட்டத்தையும் தன்வசப்படுத்தியுள்ளது.

பந்தய முடிவில் எம்.ஆர்.எப் அணி 233 புள்ளிகள் பெற்று, 2-வது இடம் பிடித்த அணியை விட 98 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியது. இத்தொடரின் இறுதிச் சுற்றில் எம்.ஆர்.எப் டயர்ஸ் அணியின் மார்ட்டின்ஸ் செஸ்க்ஸ் மற்றும் ரெனார்ஸ் பிரான்சிஸ் ஜோடி ஒட்டுமொத்தப் பிரிவில் பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

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