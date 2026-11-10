தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/யூத் ஒலிம்பிக் தடகளத்தில் வரலாறு படைத்தார் சவுரியா

யூத் ஒலிம்பிக் தடகளத்தில் வரலாறு படைத்தார் சவுரியா

யூத் ஒலிம்பிக் தடகளத்தில் வரலாறு படைத்தார் சவுரியா

ADDED : நவ 10, 2026 03:30 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 10, 2026 03:30 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

தாகர்: யூத் ஒலிம்பிக் தட களத்தில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை ஆனார் சவுரியா.

செனகலில், யூத் ஒலிம்பிக் 4வது சீசன் நடக்கிறது. இந்தியா சார்பில் 17 பேர் (6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள்), 11 வகையான விளையாட்டில் பங் கேற்றுள்ளனர். தட களத்தில் பெண்களுக்கான 100 மீ., தடை ஓட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் சவுரியா ஆம்புரே பங்கேற்றார். அரையிறுதியில் 13.77 வினாடியில் வந்து, பைனலுக்கு முன்னேறினார்.

பைனலில் சவுரியா, 13.59 வினாடி நேரத்தில் வந்து மூன்றாவது இடம் பெற்று, வெண்கலம் வசப்படுத்தினார். தவிர, இது, சவுரியாவின் சிறந்த ஓட்டமாக அமைந்தது.

இதையடுத்து, யூத் ஒலிம்பிக் தடகளத்தில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என, புதிய வரலாறு படைத்தார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us