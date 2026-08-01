'வெள்ளி' பிரவீன் சித்ரவேல், 'வெண்கல' செல்வ பிரபு * காமன்வெல்த் 'டிரிபிள் ஜம்ப்' போட்டியில் அசத்திய தமிழக வீரர்கள்
'வெள்ளி' பிரவீன் சித்ரவேல், 'வெண்கல' செல்வ பிரபு * காமன்வெல்த் 'டிரிபிள் ஜம்ப்' போட்டியில் அசத்திய தமிழக வீரர்கள்
ADDED : ஆக 01, 2026 11:00 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 11:00 PM
கிளாஸ்கோ: காமன்வெல்த் 'டிரிபிள் ஜம்ப்' போட்டியில் தமிழகத்தின் பிரவீன் சித்ரவேல் வெள்ளிப்பதக்கம், செல்வ பிரபு திருமாறன், வெண்கல பதக்கம் வென்றனர்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் காமன்வெல்த் விளையாட்டு 23வது சீசன் நடக்கிறது. நேற்று ஆண்களுக்கான 'டிரிபிள் ஜம்ப்' போட்டி(மும்முறை நீளம் தாண்டுல்) நடந்தது. இந்தியா சார்பில் தமிழக வீரர்கள் பிரவீன் சித்ரவேல் 25, செல்வ பிரபு 21, பங்கேற்றனர். நான்காவது வாய்ப்பில் 16.58 மீ., துாரம் தாண்டிய பிரவீன் சித்ரவேல், இரண்டாவது இடம் பெற்று, வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார்.
முதல் 4 வாய்ப்பு முடிவில் செல்வ பிரவு நான்காவது இடத்தில் இருந்தார். 5வது வாய்ப்பில் 16.52 மீ., துாரம் தாண்டிய செல்வ பிரபு, வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றினார். காமன்வெல்த்தில் இவர் வென்ற முதல் பதக்கம் இது. ஜமைக்காவின் ஜோர்டான் ஸ்காட், 16.72 மீ., துாரம் தாண்டி, தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
முதல் பதக்கம்
கடந்த 2022 போட்டியில் பிரவீன் சித்ரவேல், நான்காவது இடம் பிடித்து பதக்க வாய்ப்பை இழந்தார். இம்முறை அசத்திய இவர், காமன்வெல்த் அரங்கில் முதல் பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது முறை
கடந்த 2022, பர்மிங்காம் காமன்வெல்த் 'டிரிபிள் ஜம்ப்' போட்டியில் இந்தியாவின் எல்தோஸ் பால் (தங்கம்), அபூபக்கர் (வெள்ளி) என இருவரும் பதக்கம் வென்றனர். இதுபோல இம்முறை பிரவீன் சித்ரவேல், செல்வ பிரபு என இருவர் பதக்கம் கைப்பற்றியுள்ளனர்.