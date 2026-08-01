சோமன் ராணா அசத்தல் * பாரா குண்டு எறிதலில் தங்கம்

ADDED : ஆக 01, 2026 10:58 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 10:58 PM
கிளாஸ்கோ: காமன்வெல்த் பாரா குண்டு எறிதலில் இந்தியாவின் சோமன் தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் காமன்வெல்த் விளையாட்டு 23வது சீசன் நடக்கிறது. நேற்று ஆண்களுக்கான பாரா குண்டு எறிதலில் 'எப் 57' பிரிவில் (உட்கார்ந்து கொண்டு செயல்படுதல்) போட்டி நடந்தது. இந்தியா சார்பில் சோமன் ராணா, ஷுபம் ஜுயல் பங்கேற்றனர். அதிகபட்சம் 13.40 மீ., துாரம் எறிந்த, மேகலாயாவை சேர்ந்த சோமன் 41, தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
கடந்த 2006ல் ஏற்பட்ட சுரங்க குண்டு வெடிப்பில் வலது காலை இழந்தவர் சோமன். 2017ல் ராணுவத்தில் பாரா விளையாட்டில் பங்கேற்று, தற்போது சாதித்துள்ளார். இதே போட்டியில் அசத்திய ஷுபம் (13.38 மீ.,) வெள்ளி வசப்படுத்தினார்.
தேஜஸ்வின் சாதனை
10 போட்டிகள் கொண்ட 'டெகாத்லானில்' இந்தியா சார்பில் தேஜஸ்வின் ஷங்கர் 27, பங்கேற்றார். நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், போல் வால்ட், 100, 400 மீ., ஓட்டம், 110 மீ., தடை ஓட்டம் என 8 போட்டிகள் முடிவில் நான்காவது (6637 புள்ளி) இடத்தில் இருந்தார்.
கடைசியாக நடந்த ஈட்டி எறிதல், 1500 மீ., ஓட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தேஜஸ்வின், மொத்தம் 7,976 புள்ளியுடன் மூன்றாவது இடம் பெற்று வெண்கலம் கைப்பற்றினார்.
காமன்வெல்த் 'டெகாத்லான்' போட்டியில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என வரலாறு படைத்தார்.
* டில்லி, சாகேத்தில் பிறந்தவர் தேஜஸ்வின். தமிழ் தான் பூர்விகம். முதலில் கிரிக்கெட் விளையாடிய இவர், அடுத்து உயரம் தாண்டுதலுக்கு மாறினார்.
இம்முறை முழங்கால் காயத்தால் அவதிப்பட்ட இவர், உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில், முதல் வாய்ப்பிற்குப் பின் விலகினார். அடுத்து 'டெகாத்லானில்' கவனம் செலுத்தி, பதக்கம் வென்றார்.