இந்திய டேபிள் டென்னிசில் குழப்பம்: தடை நீக்கப்படுமா
இந்திய டேபிள் டென்னிசில் குழப்பம்: தடை நீக்கப்படுமா
ADDED : ஆக 13, 2026 10:18 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 10:18 PM
புதுடில்லி: 'சர்வதேச ஒலிம்பிக் கவுன்சில் (ஐ.ஒ.சி.,) விதிகளுக்கு ஏற்ப, தடை உத்தரவை நிறுத்தி வைக்க இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் கூட்டமைப்பு (டி.டி.எப்.ஐ.,) நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத் தன்மை இல்லை, உரிய காலத்திற்குள் நிர்வாகிகள் தேர்தல் நடத்தவில்லை என புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து டி.டி.எப்.ஐ., அங்கீகாரத்தை மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம், தற்காலிகமாக ரத்து செய்தது.
இதன் நிர்வாக பணிகளை கவனிக்க, தற்காலிக குழு அமைக்க, இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தை (ஐ.ஓ.ஏ.,) கேட்டுக்கொண்டது. இந்நிலையில் டி.டி.எப்.ஐ., தலைவர் மேக்னா அஹ்லாவத், மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
இதில், ''வீரர், வீராங்கனைகளின் நலன் கருதி, மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம், டி.டி.எப்.ஐ., மீதான தடையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். இவ்விவகாரத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். ஒலிம்பிக் விதிகளின் படி, எங்கள் கூட்டமைப்பின் தன்னாட்சி, சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். எங்களது நிர்வாகம், செயல்பாடுகளில் மூன்றாம் தரப்பினரின் தலையீடு இருக்கக் கூடாது,'' என தெரிவித்திருந்தார்.