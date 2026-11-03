வரலாறு படைத்தார் தினிதி: ‘ஒலிம்பிக்’ நீச்சலில் பதக்கம்
வரலாறு படைத்தார் தினிதி: ‘ஒலிம்பிக்’ நீச்சலில் பதக்கம்
ADDED : நவ 03, 2026 04:16 AM
தாகர்: ஒலிம்பிக் அரங்கில் நீச்சலில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என வரலாறு படைத்தார் தினிதி தேசிங்கு.
யூத் ஒலிம்பிக் நான் காவது சீசன், செனகலில் நடக்கிறது. 205 நாடுகளில் இருந்து 2,654 இளம் நட்சத்திரங்கள் களமிறங்கியுள்ளனர். இந்தியா சார்பில் 6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள் என 17 பேர், 11 விளையாட்டில் பங்கேற்கின்றனர். பெண்களுக்கான நீச்சலில், 100 மீ., ‘பட்டர்பிளை’ பிரிவில் இந்தியாவின் தினிதி தேசிங்கு பங்கேற்றார். தகுதிச்சுற்று 9ல் களமிறங்கிய இவர், 56.90 வினாடி நேரத்தில் வந்து, முதலிடம் பெற்று, பைனலுக்கு முன்னேறினார். யூத் ஒலிம்பிக் நீச்சலில் பைனலுக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய வீராங்கனை ஆனார் தினிதி.
அடுத்து நடந்த பைனலில் தினிதி, 56.27 வினாடி நேரத்தில் வந்து, புதிய தேசிய சாதனை யுடன், மூன்றாவது இடம் பிடிக்க, வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தது. இதையடுத்து ஒலிம்பிக், யூத் ஒலிம்பிக் அரங்கில், நீச்சல் போட்டியில் பதக்கம் கைப்பற்றிய முதல் இந்தியர் என வரலாறு படைத்தார் தினிதி.
குரோஷியாவின் அனா போபனோவிச் (55.89), நியூசிலாந்தின் அலிசா (56.13) தங்கம், வெள்ளி வென்றனர்.
ஆண்களுக்கான நீச்சல் 100 மீ., ‘பட்டர்பிளை’ போட்டியில் இந்தியாவின் திர்தாங்க் பெகு 4வது இடம் பெற்றார்.
குஷ்பு ‘வெள்ளி’
பெண்களுக்கான 63 கிலோ ஜூடோ பிரிவில் ‘ரவுண்டு–16’ போட்டியில் இந்தியாவின் குஷ்பு ராஜக்பாய், கினியாவின் மமைய்சடா மோதினர். இதில் குஷ்பு, 1–0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். அடுத்து நடந்த காலிறுதியில் குஷ்பு, 101–1 என, மொராக்கோவின் அபிரை வீழ்த்தினார். தொடர்ந்து அரையிறுதியில் அசத்திய குஷ்பு, அல்ஜீரியாவின் தவுனியாவை 100–2 என வென்று, பைனலுக்கு முன்னேறினார்.
இதில் ஜெர்மனியின் ஜோலினாவுடன் மோதினார். முடிவில் 0–100 என்ற கணக்கில் தோற்க, குஷ்புவிற்கு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது.