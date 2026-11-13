திவ்யா, தேஜஸ்வினுக்கு ‘அர்ஜுனா’: ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வழங்கினார்
திவ்யா, தேஜஸ்வினுக்கு ‘அர்ஜுனா’: ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வழங்கினார்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:42 PM
புதுடில்லி: திவ்யா, தேஜஸ்வின் உள்ளிட்ட விளையாட்டு நட்சத்திரங்களுக்கு, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு அர்ஜுனா விருது வழங்கினார்.
சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் சாதித்த இந்திய நட்சத்திரங்களுக்கு, மத்திய அரசு சார்பில் விருது வழங்கப்படுகிறது. 2025ம் ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் விழா, நேற்று ஜனாதிபதி மாளிகையில் நடந்தது.
விளையாட்டின் உயரிய மேஜர் தயான் சந்த் ‘கேல் ரத்னா’ விருது, இம்முறை யாருக்கும் தரப்படவில்லை. அர்ஜுனா விருது மட்டும் 17 பேருக்கு வழங்கப்பட்டது.
திவ்யா கலக்கல்
உலக கோப்பை செஸ் தொடரில் சாம்பியன் ஆன முதல் இந்திய வீராங்கனை திவ்யா, 2024 செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் தங்கம் வென்ற அணியில் இடம் பெற்ற விதித் சந்தோஷ் குஜ்ராத்தி, 2023 ஆசிய விளையாட்டில் வெள்ளி வென்ற ‘டெகாத்லான்’ வீரர் தேஜஸ்வின் ஷங்கர் உள்ளிட்டோருக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, விருது வழங்கினார்.
தவிர, பிரியங்கா, முகமது அஜ்மல் (தடகளம்), நரேந்தர் (குத்துச்சண்டை), ராஜ்குமார் பால், லால்ரெம்சியாமி (ஹாக்கி), சுர்ஜீத், பூஜா (கபடி), அகில் ஷியரோன் (துப்பாக்கிசுடுதல்), ஏக்தா பயான் (பாரா தடகளம்), தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் (காது கேளாதோர் துப்பாக்கிசுடுதல்), ருத்ரான்க் ஷ் (பாரா துப்பாக்கிசுடுதல்) உள்ளிட்டோரும் விருது பெற்றனர்.
* வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான அர்ஜுனா விருது, முன்னாள் கால்பந்து வீரர் அருமைநாயகத்திற்கு, 84, வழங்கப்பட்டது.
* சிறந்த பயிற்சியாளருக்கான துரோணாச்சார்யா, வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகளை தர்மேந்திர யாதவ் (குத்துச்சண்டை), விரேந்தர் குமார் (மல்யுத்தம்), சிறந்த பயிற்சியாளருக்கான துரோணாச்சார்யா விருது பர்வீர் சிங் (தடகளம்), சோட்டே லால் யாதவ் (குத்துச்சண்டை) உள்ளிட்டோர் பெற்றனர்.