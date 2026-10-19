உலக மாஸ்டர்ஸ் பவர்லிப்டிங்கில் ஏக்தா விஷ்னோய் கலக்கல்
உலக மாஸ்டர்ஸ் பவர்லிப்டிங்கில் ஏக்தா விஷ்னோய் கலக்கல்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 05:14 PM
நெவாடா: உலக மாஸ்டர்ஸ் பவர்லிப்டிங் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ஏக்தா விஷ்னோய் 3 தங்கம் கைப்பற்றினார்.
அமெரிக்காவின் நெவாடா நகரில், உலக மாஸ்டர்ஸ் ‘கிளாசிக் அண்ட் எக்கியூப்டு’ பவர்லிப்டிங் சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது. இதில் இந்திய வருவாய் பணி (ஐ.ஆர்.எஸ்.,) அதிகாரியான ஏக்தா விஷ்னோய், பெண்களுக்கான (50–59 வயது) ‘எம்2’ பிரிவில் பங்கேற்றார். இதன் ‘ஸ்குவாட்’ பிரிவில் 130, ‘பெஞ்ச் பிரஸ்’ பிரிவில் 72.5, ‘டெட்–லிப்ட்’ பிரிவில் 160 என, ஒட்டுமொத்தமாக 362.5 கிலோ துாக்கிய ஏக்தா விஷ்னோய் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார். தவிர இவருக்கு, ‘ஸ்குவாட்’, ‘டெட்–லிப்ட்’ பிரிவிலும் தலா ஒரு தங்கம் கிடைத்தன. இதன்மூலம் 3 தங்கம் வென்றார்.
ஒட்டுமொத்த எடைப்பிரிவில் கனடா (330 கிலோ), ஜப்பான் (325) வீராங்கனைகள் வெள்ளி, வெண்கலம் வென்றனர்.
இதுகுறித்து ஏக்தா விஷ்னோய் கூறுகையில், ‘‘சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவுக்காக 3 தங்கம் வென்றதை பெருமையாக கருதுகிறேன். இது, எனது கடின உழைப்புக்கு கிடைத்த பரிசு. எனது செயல்பாடு இளம் வீராங்கனைகளுக்கு ஊக்கமாக அமையும் என்று நம்புகிறேன்,’’ என்றார்.