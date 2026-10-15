காயத்ரி–திரீசா ஜோடி அபாரம்: டென்மார்க் பாட்மின்டனில்
காயத்ரி–திரீசா ஜோடி அபாரம்: டென்மார்க் பாட்மின்டனில்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:20 PM
ஓடென்ஸ்: டென்மார்க் ஓபன் பாட்மின்டன் காலிறுதிக்கு இந்தியாவின் காயத்ரி, திரீசா ஜோடி முன்னேறியது.
டென்மார்க்கில், ‘சூப்பர் 750’ அந்தஸ்து பெற்ற சர்வதேச பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவு ‘ரவுண்டு–16’ போட்டியில் இந்தியாவின் காயத்ரி கோபிசந்த், திரீசா ஜோடி, இந்தோனேஷியாவின் அலெஸ்யா ரோஸ், பெபி செடியானிங்ரம் ஜோடியை சந்தித்தது. மொத்தம் 45 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் அசத்திய காயத்ரி, திரீசா ஜோடி 21–16, 21–17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்குள் நுழைந்தது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த், பிரான்சின் அலெக்ஸ் லேனியர் மோதினர். இதில் ஸ்ரீகாந்த் 21–11, 15–21, 15–21 என வீழ்ந்தார்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் அஷ்மிதா சாலிஹா 18–21, 10–21 என, ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சியிடம் தோல்வியடைந்தர்.