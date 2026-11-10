இந்திய பெண்கள் அணிக்கு தங்கம்: உலக துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில்
இந்திய பெண்கள் அணிக்கு தங்கம்: உலக துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில்
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:07 PM
தோஹா: உலக துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப், 25 மீ., பிஸ்டல் பிரிவில் இந்திய பெண்கள் அணி தங்கம் வென்றது.
கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில், உலக துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் (‘ரைபிள்’ / ‘பிஸ்டல்’ / ‘ஷாட்கன்’) தொடர் நடக்கிறது. நேற்று பெண்களுக்கான 25 மீ., பிஸ்டல் பிரிவில் போட்டி நடந்தது. இந்தியா சார்பில் மனு பாகர், இஷா சிங், திவ்யா என மூன்று பேர் களமிறங்கினர்.
இரு நாட்களாக ‘பிரிசிசன்’, ‘ரேபிட்’ என இரு பிரிவில் தகுதிச்சுற்று நடந்து. முடிவில் இஷா சிங், 590 புள்ளியுடன் 3வது இடம் பிடித்தார். மனு பாகர் (587) 6வது இடம், திவ்யா (584) 10வது இடம் பிடித்தார்.
இதையடுத்து, இஷா சிங், மனு பாகர், திவ்யா இணைந்து, ஒட்டுமொத்தமாக 1761 புள்ளிகள் எடுத்து, முதலிடம் பெற, இந்தியா தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றியது. தென் கொரியா (1748), வியட்நாம் (1745) அடுத்த இரு இடம் பிடித்தன.
தவிர, இஷா சிங், மனு பாகர் என இருவரும் ‘டாப்–8’ பட்டியலில் இடம் பெற்று, தனிநபர் பிரிவு பைனலுக்கு முன்னேறினர்.
இதில் போராடிய போதும் மனு பாகருக்கு, நான்காவது இடம் தான் கிடைத்தது. பதக்கம் வெல்ல முடியாததை அடுத்து, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் வாய்ப்பை, மனு பாகர் உறுதி செய்யத் தவறினார். இஷா சிங் கடைசி இடம் பிடித்தார்.
ஆண்களுக்கான 50 மீ., ரைபிள் 3 பொசிசன்ஸ் பிரிவில் இந்தியாவின் ஐஸ்வரி பிரதாப் (587), அகில் ஷியரோன் (582), நிராஜ் குமார் (582) இடம் பெற்ற கூட்டணி, 1751 புள்ளியுடன் மூன்றாவது இடம் பெற்று, வெண்கலம் கைப்பற்றியது.
இதுவரை இந்தியா 2 தங்கம், 5 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என 9 பதக்கம் வென்று, பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. சீனா (13+6+7=26) முதலிடத்தில் உள்ளது.