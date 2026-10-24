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தங்கமே... வெள்ளியே... துளசிமதியே: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்

தங்கமே... வெள்ளியே... துளசிமதியே: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்

ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM

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நகோயா: பாரா ஆசிய விளையாட்டு, பாட்மின்டனில் தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி, ஒரு தங்கம், 2 வெள்ளி என 3 பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.

ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் நடக்கிறது. இந்தியா சார்பில் 168 பேர் பங்கேற்றனர். இதில் பாட்மின்டன் போட்டிக்கான பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.3 – எஸ்.யு.5) பைனலில் இந்தியாவின் துளசிமதி முருகேசன், மானசி ஜோஷி ஜோடி, சீனாவின் யாங் கியூஜியா, ஜியாவோ ஜுஜியான் ஜோடியை சந்தித்தது. இதில் துளசிமதி, மானசி ஜோடி 21–16, 21–13 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றது.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.யு.5) பைனலில் இந்தியாவின் துளசிமதி, சீனாவின் யாங் கியூஜியா மோதினர். இதில் துளசிமதி 18–21, 11–21 என தோல்வியடைந்து வெள்ளி வென்றார். கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.3 – எஸ்.யு.5) பைனலில் இந்தியாவின் துளசிமதி, நிதேஷ் குமார் ஜோடி 21–11, 19–21, 14–21 என, இந்தோனேஷியாவின் லியானி ராட்ரி, ஹிக்மாட் ராம்தானி ஜோடியிடம் தோல்வியடைந்து வெள்ளி வென்றறார்.

தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி, நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு தங்கம், 2 வெள்ளி என, 3 பதக்கம் வென்றார்.

நவீன் ‘தங்கம்’



ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.4) பைனலில் இந்தியாவின் நவீன் சிவகுமார், இந்தோனேஷியாவின் பிரெடி செடியவான் மோதினர். இதில் நவீன் 21–9, 21–17 என வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.

மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.3) பைனலில் இந்தியாவின் பிரமோத் பகத், நிதேஷ் குமார் மோதினர். இதில் நிதேஷ் 21–18, 21–16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றார். வெள்ளி வென்ற பிரமோத் பகத், ‘ஹாட்ரிக்’ தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார்.

நித்யா ஸ்ரீ ‘வெள்ளி’



பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.எச்.6) பைனலில் இந்தியாவின் நித்யா ஸ்ரீ சுமதி சிவன், சீனாவின் பெங்மெய் லி மோதினர். இதில் நித்யா ஸ்ரீ 12–21, 13–21 என தோல்வியடைந்து வெள்ளிப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார். இது, இம்முறை நித்யா ஸ்ரீ வென்ற 2வது பதக்கம். ஏற்கனவே கலப்பு இரட்டையரில் வெண்கலம் வென்றிருந்தார்.

இம்முறை பாட்மின்டனில் இந்தியாவுக்கு 3 தங்கம், 5 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என, 16 பதக்கம் கிடைத்தது.

சந்தீப், சுமித் ‘தங்கம்’


‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு தடகளத்தில், ஆண்களுக்கான 400 மீ., ஓட்டத்தின் (டி64) பைனலில், இலக்கை 52.28 வினாடியில் கடந்த இந்தியாவின் சந்தீப், உலக சாதனையுடன் தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார். மற்றொரு இந்திய வீரர் அஜய் குமார் (53.61 வினாடி) வெண்கலம் வென்றார்.
* ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல் (எப்37/38) பைனலில் அதிகபட்சமாக 60.49 மீ., எறிந்த இந்தியாவின் ஹனி, உலக சாதனையுடன் தங்கப்பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.
* மற்றொரு ஈட்டி எறிதல் (எப்42–44/எப்61–64) பைனலில் அதிகபட்சமாக 72.46 மீ., எறிந்த இந்தியாவின் சுமித் அன்டில் தங்கம் வென்றார். மற்ற இந்திய வீரர்களான மஹேந்திரா குர்ஜார் (59.03 மீ.,), சந்திப் சஞ்சய் சர்கார் (64.48 மீ.,) முறையே வெள்ளி, வெண்கலம் கைப்பற்றினர்.
* ஆண்களுக்கான ‘கிளப் த்ரோ’ (எப்51) பைனலில் அதிகபட்சமாக 32.87 மீ., எறிந்த பிரனவ் சூர்மா தங்கத்தை தட்டிச் சென்றார். மற்றொரு இந்திய வீரர் தரம்பிர் (27.71 மீ.,) வெண்கலம் வென்றார்.
* பெண்களுக்கான நீளம் தாண்டுதல் (டி47) பைனலில், அதிகபட்சமாக 5.37 மீ., தாண்டிய இந்தியாவின் நிமிஷா 2வது இடம் பிடித்து வெள்ளி வென்றார். ஆண்களுக்கான 1500 மீ., ஓட்டத்தின் (டி46) பைனலில், இலக்கை 4 நிமிடம், 09.65 வினாடியில் கடந்து 2வது இடம் பிடித்த இந்தியாவின் பிரமோத் வெள்ளி வென்றார்.
* மற்ற தடகள போட்டிகளில் இந்தியாவின் நவ்தீப் சிங் (ஈட்டி எறிதல், டி40/41), சந்தீப் (100 மீ., ஓட்டம், டி44), ராகேஷ்பாய் பாட் (200 மீ., ஓட்டம், டி37) தலா ஒரு வெண்கலம் வென்றனர்.
* இம்முறை தடகளத்தில் 22 தங்கம், 19 வெள்ளி, 24 வெண்கலம் என, 65 பதக்கம் கிடைத்தன. இது, கடந்த முறையை விட 12 பதக்கம் அதிகம். கடந்த 2023ல் தடகளத்தில் 16 தங்கம், 17 வெள்ளி, 20 வெண்கலம் என 53 பதக்கம் கிடைத்திருந்தது.



ஒரே நாளில் 9 தங்கம்


பாரா ஆசிய விளையாட்டு துப்பாக்கி சுடுதல், பெண்களுக்கான 50 மீ., ‘ரைபிள்–3 பொஷிசன்ஸ்’ (எஸ்.எச்.1) பைனலில், இந்தியாவின் மோனா அகர்வால் 357.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்றார். மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை அவனி லேகரா (333.2 புள்ளி) 4வது இடம் பிடித்து பதக்க வாய்ப்பை இழந்தார்.
* வில்வித்தை போட்டிக்கான ஆண்கள் இரட்டையர் ‘ரிகர்வ்’ பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் ஹர்விந்தர் சிங், விஜய் சண்டி ஜோடி 5–1 என, சீனாவின் டுயோ யுன், லிக்யு ஜாவோ ஜோடியை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது. பெண்கள் இரட்டையரில் இந்தியாவின் பாவ்னா சவுத்ரி, பூஜா ஜோடி வெள்ளி வென்றது.
* நேற்று ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு 9 தங்கம், 8 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என 25 பதக்கம் கிடைத்தன.



யார் முதலிடம்


பாரா ஆசிய விளையாட்டில் 30 தங்கம் உட்பட 114 பதக்கம் கைப்பற்றிய இந்தியா, பட்டியலில் 4வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.



இந்தியா 114 பதக்கம்


இந்திய நட்சத்திரங்களுக்கான போட்டிகள் நேற்றுடன் முடிந்தன. இம்முறை 30 தங்கம் உட்பட 114 பதக்கங்களை அள்ளிய இந்தியா, பாரா ஆசிய விளையாட்டில் ஒரு சீசனில் அதிக பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தது.



இன்று நிறைவு விழா


பாரா ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் இன்று நிறைவு பெறுகிறது. நகோயாவில் இன்று நடக்கவுள்ள நிறைவு விழா நிகழ்ச்சிகான அணிவகுப்பில், துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கனை மோனா அகர்வால், நீளம் தாண்டுதல் வீரர் நிஷாத் குமார், இந்திய மூவர்ணக்கொடியை ஏந்தி வர உள்ளனர். இருவரும் இம்முறை தலா 2 தங்கம் கைப்பற்றினர்.



நீச்சலில் 11 பதக்கம்


பாரா ஆசிய விளையாட்டு நீச்சல் போட்டியில் இம்முறை இந்தியாவுக்கு 3 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என, மொத்தம் 11 பதக்கம் கிடைத்தன. இந்தியா சார்பில் ரவி (2 வெள்ளி, ஒரு வெண்கலம்), ஹிமான்ஷு நந்தல் (3 வெண்கலம்) தலா 3 பதக்கம் வென்றனர்.



தடகளத்தில் ஆதிக்கம்


இம்முறை தடகளத்தில் அதிகபட்சமாக 22 தங்கம் உட்பட 65 பதக்கம் கிடைத்தன. அதன்பின் பாட்மின்டனில் 16, நீச்சலில் 11, டேபிள் டென்னிசில் 7, வில்வித்தையில் 6, துப்பாக்கி சுடுதலில் 5, பவர்லிப்டிங், ஜூடோவில் தலா 2 பதக்கம் கிடைத்தன.
இதன் விபரம்.
போட்டி தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
தடகளம் 22 19 24 65
பாட்மின்டன் 3 5 8 16
வில்வித்தை 3 3 0 6
துப்பாக்கி சுடுதல் 2 2 1 5
நீச்சல் 0 3 8 11
பவர்லிப்டிங் 0 2 0 2
ஜூடோ 0 1 1 2
டேபிள் டென்னிஸ் 0 0 7 7
மொத்தம் 30 35 49 114



ஊக்கத்தொகை


சென்னை: பாரா ஆசிய விளையாட்டு, பாட்மின்டன் பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் தங்கம், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற தமிழகத்தின் துளசிமதி முருகேசனுக்கு, 1.25 கோடி; பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதற்காக 50 லட்சம் ரூபாய் என, மொத்தம் 1.75 கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என, தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
பாட்மின்டன், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் தங்கம் வென்ற நவீன் சிவகுமாருக்கு 75 லட்சம்; பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில், வெள்ளி வென்ற நித்ய ஸ்ரீக்கு 50 லட்சம்; டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலம் வென்ற ஜெஹான் டொரப் மதனுக்கு, 30 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



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