தங்கமே... வெள்ளியே... துளசிமதியே: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்
தங்கமே... வெள்ளியே... துளசிமதியே: பாரா ஆசிய விளையாட்டில் அசத்தல்
ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM
நகோயா: பாரா ஆசிய விளையாட்டு, பாட்மின்டனில் தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி, ஒரு தங்கம், 2 வெள்ளி என 3 பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் நடக்கிறது. இந்தியா சார்பில் 168 பேர் பங்கேற்றனர். இதில் பாட்மின்டன் போட்டிக்கான பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.3 – எஸ்.யு.5) பைனலில் இந்தியாவின் துளசிமதி முருகேசன், மானசி ஜோஷி ஜோடி, சீனாவின் யாங் கியூஜியா, ஜியாவோ ஜுஜியான் ஜோடியை சந்தித்தது. இதில் துளசிமதி, மானசி ஜோடி 21–16, 21–13 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.யு.5) பைனலில் இந்தியாவின் துளசிமதி, சீனாவின் யாங் கியூஜியா மோதினர். இதில் துளசிமதி 18–21, 11–21 என தோல்வியடைந்து வெள்ளி வென்றார். கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.3 – எஸ்.யு.5) பைனலில் இந்தியாவின் துளசிமதி, நிதேஷ் குமார் ஜோடி 21–11, 19–21, 14–21 என, இந்தோனேஷியாவின் லியானி ராட்ரி, ஹிக்மாட் ராம்தானி ஜோடியிடம் தோல்வியடைந்து வெள்ளி வென்றறார்.
தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி, நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு தங்கம், 2 வெள்ளி என, 3 பதக்கம் வென்றார்.
நவீன் ‘தங்கம்’
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.4) பைனலில் இந்தியாவின் நவீன் சிவகுமார், இந்தோனேஷியாவின் பிரெடி செடியவான் மோதினர். இதில் நவீன் 21–9, 21–17 என வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.
மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.எல்.3) பைனலில் இந்தியாவின் பிரமோத் பகத், நிதேஷ் குமார் மோதினர். இதில் நிதேஷ் 21–18, 21–16 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றார். வெள்ளி வென்ற பிரமோத் பகத், ‘ஹாட்ரிக்’ தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார்.
நித்யா ஸ்ரீ ‘வெள்ளி’
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு (எஸ்.எச்.6) பைனலில் இந்தியாவின் நித்யா ஸ்ரீ சுமதி சிவன், சீனாவின் பெங்மெய் லி மோதினர். இதில் நித்யா ஸ்ரீ 12–21, 13–21 என தோல்வியடைந்து வெள்ளிப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார். இது, இம்முறை நித்யா ஸ்ரீ வென்ற 2வது பதக்கம். ஏற்கனவே கலப்பு இரட்டையரில் வெண்கலம் வென்றிருந்தார்.
இம்முறை பாட்மின்டனில் இந்தியாவுக்கு 3 தங்கம், 5 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என, 16 பதக்கம் கிடைத்தது.