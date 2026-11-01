ஹர்மன்பிரீத் சிங் 'ஹாட்ரிக்': இந்திய அணிக்கு 4வது வெற்றி
ஹர்மன்பிரீத் சிங் 'ஹாட்ரிக்': இந்திய அணிக்கு 4வது வெற்றி
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 09:44 PM
ஜலந்தர்: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி லீக் போட்டியில், கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங் 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்து கைகொடுக்க, இந்திய அணி 4-2 என, மலேசியாவை வீழ்த்தியது.
பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர், மொகாலியில், ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி 9வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 6 அணிகள், 'ரவுண்டு ராபின்' முறையில் லீக் சுற்றில் விளையாடுகின்றன.
நேற்று நடந்த லீக் போட்டியில் 'நடப்பு சாம்பியன்' இந்திய அணி, மலேசியாவை எதிர்கொண்டது. இரு அணிகளும் ஏற்கனவே அரையிறுதிக்கு முன்னேறின. ஆட்டத்தின் 3வது நிமிடத்தில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த 'பெனால்டி கார்னர்' வாய்ப்பில் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங் ஒரு கோல் அடித்தார். இதற்கு, 25வது நிமிடத்தில் மலேசியாவின் அகிமுல்லா அனுவார், 'பெனால்டி கார்னர்' வாய்ப்பில் கோல் அடித்து பதிலடி தந்தார். முதல் பாதி முடிவு 1-1 என சமநிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் எழுச்சி கண்ட இந்திய அணிக்கு 33வது நிமிடத்தில் கிடைத்த 'பெனால்டி கார்னர்' வாய்ப்பில் ஹர்மன்பிரீத் சிங், மீண்டும் ஒரு கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து அசத்திய இந்திய அணிக்கு 43வது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங் ஒரு 'பீல்டு' கோல் அடித்து கைகொடுத்தார். ஆட்டத்தின் 58வது நிமிடத்தில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த 'பெனால்டி ஸ்டிரோக்' வாய்ப்பில் ஹர்மன்பிரீத் சிங் 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்தார். கடைசி நிமிடத்தில் மலேசியாவின் ஷெல்லோ சில்வேரியஸ் ஒரு கோல் அடித்து ஆறுதல் தந்தார்.
ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4-2 என்ற கணக்கில் தொடர்ச்சியாக 4வது வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதுவரை முடிந்த போட்டிகளின் முடிவில் இந்தியா (12 புள்ளி), மலேசியா (9), ஜப்பான் (7), தென் கொரியா (6) அணிகள் அரையிறுதிக்கான இடத்தை உறுதி செய்தன.