ஹாக்கி: ‘ஹாட்ரிக்’ கனவில் இந்தியா: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் தொடர் இன்று ஆரம்பம்
ஹாக்கி: ‘ஹாட்ரிக்’ கனவில் இந்தியா: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் தொடர் இன்று ஆரம்பம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 09:54 PM
ஜலந்தர்: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கியில், இந்திய அணி ‘ஹாட்ரிக்’ கோப்பை வெல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தரில், ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி 9வது சீசன் இன்று துவங்குகிறது. ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்தியா, சீனா, வங்கதேசம், ஜப்பான், மலேசியா, தென் கொரியா என, 6 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பாகிஸ்தான் அணி இத்தொடரில் இருந்து விலகியதால் வங்கதேச அணி வாய்ப்பு பெற்றது.
பைனல் எப்போது
லீக் சுற்று போட்டிகள் ஜலந்தரில் உள்ள சுர்ஜித் ஹாக்கி மைதானத்திலும், ‘நாக்–அவுட்’ சுற்று போட்டிகள் மொகாலியில் உள்ள சர்வதேச ஹாக்கி மைதானத்திலும் நடக்கவுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும், மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். முடிவில், புள்ளிப்பட்டியலில் ‘டாப்–4’ இடம் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு (நவ. 4) தகுதி பெறும். இதில் வெற்றி பெறும் அணிகள், நவ. 5ல் நடக்கவுள்ள பைனலில் விளையாடும்.
சொந்த மண் சாதகம்
சமீபத்தில் முடிந்த ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற உற்சாகத்தில் உள்ள இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது பலம். இதில் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங், ஜுக்ராஜ் சிங், ஜர்மன்பிரீத் சிங், ராஜிந்தர் சிங், ஹர்திக் சிங், சுக்ஜீத் சிங், தில்பிரீத் சிங், மன்தீப் சிங், உள்ளூர் ரசிகர்கள், குடும்பத்தினர் முன்னிலையில் விளையாட உள்ளனர்.
பயிற்சியின் போது காலின் பின் பகுதியில் காயமடைந்த மன்பிரீத் சிங் இத்தொடரில் இருந்து விலகினார். இவருக்கு பதிலாக விவேக் சாகர் பிரசாத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். சமீபத்திய ஆசிய விளையாட்டில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்கள் மீண்டும் தேர்வாகினர். கோல்கீப்பர் மோகித் நீக்கப்பட்டு மற்றொரு கோல்கீப்பர் கிருஷ்ணன் பகதுார் பதக் சேர்க்கப்பட்டார். இளம் வீரர்களான அமன்தீப் லக்ரா, ஆதித்யா வாய்ப்பு பெற்றனர்.
மலேசியா சவால்
இந்திய அணி, தனது முதல் போட்டியில் இன்று வங்கதேசத்தை சந்திக்கிறது. அதன்பின் சீனா (அக். 29), ஜப்பான் (அக். 30), மலேசியா (நவ. 1), தென் கொரியாவை (நவ. 2) எதிர்கொள்கிறது. பாகிஸ்தான் விலகிய நிலையில், இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக மலேசியா இருக்கும். சமீபத்திய ஆசிய விளையாட்டு பைனலில் இந்திய அணி 5–1 என மலேசியாவை வீழ்த்தியது. இருப்பினும் ஹர்மன்பிரீத் சிங் தலைமையிலான இந்திய அணி மலேசியாவை எளிதாக நினைத்துவிடக் கூடாது. ஏனெனில் முன்னதாக விளையாடிய போட்டிகளில் மலேசிய அணி பலமுறை இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி கொடுத்திருந்தது.
சொந்த மண்ணில் இந்திய வீரர்கள் அசத்தும் பட்சத்தில், இத்தொடரில் ‘ஹாட்ரிக்’ பட்டம் வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனை படைக்கலாம்.