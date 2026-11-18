ஆசிய பெண்கள் சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் ஹாக்கி: ‘ஹாட்ரிக்’ கனவில் இந்தியா
ஆசிய பெண்கள் சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் ஹாக்கி: ‘ஹாட்ரிக்’ கனவில் இந்தியா
ADDED : நவ 18, 2026 06:13 PM
போபால்: ஆசிய பெண்கள் சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி தொடர் இன்று துவங்குகிறது. இதில் சாதித்து, இந்திய அணி ‘ஹாட்ரிக்’ கோப்பை வெல்லக் காத்திருக்கிறது.
ஆசிய பெண்கள் ஹாக்கி அணிகளுக்கான சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் 9வது சீசன் இன்று மத்திய பிரதேசத்தின் போபாலில் துவங்குகிறது. ஆசிய விளையாட்டு சாம்பியன் இந்தியா, பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி வென்ற சீனா, ஜப்பான், தென் கொரியா, மலேசியா, தாய்லாந்து என 6 அணிகள் மோதுகின்றன.
ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். லீக் சுற்று முடிவில் பட்டியலில் ‘டாப்–4’ இடம் பெறும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு (நவ. 27) முன்னேறும். நவ. 28ல் பைனல் நடக்கும்.
இந்திய அணியை பொறுத்தவரையில் இத்தொடரில் 2016ல் முதல் கோப்பை வென்றது. அடுத்து 2023, 2024 என தொடர்ந்து இரண்டு முறை சாதித்தது. இம்முறை மீண்டும் சொந்தமண்ணில் களமிறங்கும் இந்திய அணி அசத்தும் பட்சத்தில் ‘ஹாட்ரிக்’ பட்டம் வென்ற முதல் ஆசிய பெண்கள் அணி என சாதனை படைக்கலாம்.
சமீபத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் இந்திய பெண்கள் அணி, உலக கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றது, நேஷன்ஸ் கோப்பை வென்று, புரோ லீக் தொடரில் பங்கேற்க வாய்ப்பு பெற்றது, உலக கோப்பை தொடரில் 1974க்குப் (4 வது) பின் சிறந்த இடம் (5வது) பிடித்தது, ஆசிய விளையாட்டில் 44 ஆண்டுக்குப் பின் தங்கம் வென்றது என, மரிஜ்னே பயிற்சியில் இந்திய பெண்கள் அணி தொடர்ந்து அசத்துகிறது.
இது ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியிலும் தொடரலாம். இதற்கேற்ப, கேப்டன் சலிமா தலைமையிலான இந்திய அணி, பயிற்சி ஆட்டத்தில் 4–1 என மலேசியாவை வென்றுள்ளது.
இந்திய அணி இன்று தனது முதல் போட்டியில் மலேசியாவை எதிர்கொள்கிறது. அடுத்து தென் கொரியா (நவ. 21), தாய்லாந்து (நவ. 22), சீனா (நவ. 24), ஜப்பான் (நவ. 25) அணிகளை சந்திக்க உள்ளது. தவிர, உலகின் ‘நம்பர்–4’ சீனா, தென் கொரிய அணிகளும் சவால் கொடுக்க காத்திருக்கின்றன.
யார் ஆதிக்கம்
பெண்களுக்கான ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி தொடரில் இந்தியா (2016, 2023, 2024), தென் கொரிய (2010, 2011, 2018) அணிகள் தலா 3 முறை கோப்பை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. ஜப்பான் 2 முறை (2013, 2021) வென்றது.