ஹாக்கி: இந்தியா கோல் மழை: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் கலக்கல்
ஹாக்கி: இந்தியா கோல் மழை: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் கலக்கல்
ADDED : நவ 03, 2026 04:16 AM
ஜலந்தர்: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர், மொகாலியில், ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி 9வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 6 அணிகள், ‘ரவுண்டு–ராபின்’ முறையில் லீக் சுற்றில் பங்கேற்றன.
நேற்று நடந்த கடைசி லீக் போட்டியில் ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்திய அணி, தென் கொரியாவை எதிர்கொண்டது.
இந்திய அணிக்கு 8வது நிமிடத்தில் தில் பிரீத் சிங் முதல் கோல் அடித்தார். பின், ‘பெனால்டி கார்னர்’ வாய்ப்பில் இந்தியாவின் ஜுக்ராஜ் சிங் (11வது நிமிடம்), கேப்டன் ஹர்மன் பிரீத் சிங் (15வது) தலா ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுத்தனர். முதல் பாதி முடிவில் இந்திய அணி 3–0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதி யிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணிக்கு ஷிலானந்த் லக்ரா (33வது நிமிடம்), சுக்ஜீத் சிங் (34வது), சஞ்சய் (36வது), தில்பிரீத் சிங் (40வது), அங்கத் பிர் சிங் (60வது) தலா ஒரு கோல் அடித்தனர். கடைசி நிமிடம் வரை போராடிய தென் கொரிய அணி யினரால் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை.
ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 8–0 என்ற கணக்கில், தொடர்ச்சியாக 5வது வெற்றியை பதிவு செய்தது. லீக் சுற்றின் முடிவில் இந்தியா (15 புள்ளி), ஜப்பான் (10), மலேசியா (9), தென் கொரியா (6) அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின.