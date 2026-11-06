ஹாக்கி: இந்தியா ‘ஹாட்ரிக்’ சாம்பியன்: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் கலக்கல்
ஹாக்கி: இந்தியா ‘ஹாட்ரிக்’ சாம்பியன்: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் கலக்கல்
ADDED : நவ 06, 2026 12:34 AM
மொகாலி: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணி ‘ஹாட்ரிக்’ சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. பைனலில் 4–1 என, ஜப்பானை வென்றது.
பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர், மொகாலியில், ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி 9வது சீசன் நடந்தது. நேற்று, மொகாலி சர்வதேச ஹாக்கி மைதானத்தில் நடந்த பைனலில் இந்தியா, ஜப்பான் அணிகள் மோதின.
ஆட்டத்தின் 3வது நிமிடத்தில் ஜப்பானின் கசுமசா மட்சுமோடோ ஒரு ‘பீல்டு’ கோல் அடித்தார். இதற்கு, பதிலடி கொடுக்க முடியாமல் இந்திய வீரர்கள் தடுமாறினர். முதல் பாதி முடிவில் இந்திய அணி 0–1 என பின்தங்கி இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் எழுச்சி கண்ட இந்திய அணிக்கு ஷிலானந்த் லக்ரா (42வது நிமிடம்), தில்பிரீத் சிங் (48வது) தலா ஒரு ‘பீல்டு’ கோல் அடித்தனர். தொடர்ந்து அசத்திய இந்திய அணிக்கு ஜுக்ராஜ் சிங் (53வது), விவேக் சாகர் பிரசாத் (54வது) தலா ஒரு கோல் அடித்து வலுவான முன்னிலை பெற்றுத்தந்தனர்.
ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4–1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தொடர்ச்சியாக 3வது முறை (2023, 2024, 2026) சாம்பியன் ஆனது. தவிர இது, இத்தொடரில் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த 6வது (2011, 2016, 2018, 2023, 2024, 2026) கோப்பை. இம்முறை அதிக கோல் அடித்த வீரர்கள் வரிசையில் இந்திய கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங் (10 கோல்) முதலிடத்தை கைப்பற்றினார்.
மூன்றாவது இடத்துக்கான போட்டியில் தென் கொரியா, மலேசியா அணிகள் மோதின. இதில் மலேசிய அணி 5–2 என வெற்றி பெற்று, 3வது இடம் பிடித்தது.