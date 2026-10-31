ஹாக்கி: இந்தியா ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் கலக்கல்
ஹாக்கி: இந்தியா ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் கலக்கல்
ADDED : அக் 31, 2026 01:21 AM
ஜலந்தர்: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி லீக் போட்டியில் அசத்திய இந்திய அணி 4–1 என, ஜப்பானை வீழ்த்தியது.
பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர், மொகாலியில், ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி 9வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 6 அணிகள் ‘ரவுண்டு–ராபின்’ முறையில் லீக் சுற்றில் விளையாடுகின்றன.
நேற்று நடந்த லீக் போட்டியில் ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்திய அணி, ஜப்பானை எதிர்கொண்டது. ஆட்டத்தின் 11வது நிமிடத்தில், தனது 150வது சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்ற இந்தியாவின் அபிஷேக், ஒரு ‘பீல்டு’ கோல் அடித்தார். இதற்கு, 15வது நிமிடத்தில் கிடைத்த ‘பெனால்டி ஸ்டிரோக்’ வாய்ப்பில் ஜப்பானின் ஷோடா யமாடா ஒரு கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தார். முதல் பாதி முடிவு 1–1 என சமநிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் எழுச்சி கண்ட இந்திய அணிக்கு, 47வது நிமிடத்தில் கிடைத்த முதல் ‘பெனால்டி கார்னர்’ வாய்ப்பில், கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங் ஒரு கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து அசத்திய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் (51வது நிமிடம்), விஷ்ணுகாந்த் சிங் (56வது) தலா ஒரு ‘பீல்டு’ கோல் அடித்து கைகொடுத்தனர்.
ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4–1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. முதலிரண்டு போட்டியில் வங்கதேசம், சீனாவை வீழ்த்திய இந்தியா (9 புள்ளி), ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றியுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து அரையிறுதிக்கான இடத்தை உறுதி செய்தது.