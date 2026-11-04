ஹாக்கி: பைனலில் இந்தியா: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் அசத்தல்
ஹாக்கி: பைனலில் இந்தியா: ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் அசத்தல்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:27 PM
மொகாலி: பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர், மொகாலியில், ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி 9வது சீசன் நடக்கிறது.
நேற்று, மொகாலி சர்வதேச ஹாக்கி மைதானத்தில் நடந்த அரையிறுதியில், ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்திய அணி, தென் கொரியாவை சந்தித்தது. ஆட்டத்தின் 4வது நிமிடத்தில் இந்தியாவின் ஷிலானந்த் லக்ரா ஒரு ‘பீல்டு’ கோல் அடித்தார். இதற்கு 9வது நிமிடத்தில் தென் கொரியாவின் சங்ஜுன் ஹான், ஒரு ‘பீல்டு’ கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தார்.
பின் எழுச்சி கண்ட இந்திய அணிக்கு 9வது நிமிடத்தில் கிடைத்த ‘பெனால்டி கார்னர்’ வாய்ப்பில் கேப் டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங் ஒரு கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து அசத்திய இந்திய அணிக்கு ஷிலானந்த் லக்ரா (13வது நிமிடம்), சுக்ஜீத் சிங் (21வது) தலா 1, தில்பிரீத் சிங் (21, 25வது) 2 ‘பீல்டு’ கோல் அடித்தனர். முதல் பாதி முடிவில் இந்திய அணி 6–1 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணிக்கு அங்கத் பிர் சிங் (36வது நிமிடம்), விவேக் சாகர் பிரசாத் (37வது) தலா ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுத்தனர். ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 8–1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இன்று நடக்கும் பைனலில் இந்தியா, ஜப்பான் அணிகள் மோதுகின்றன.