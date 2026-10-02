ஹாக்கி: இந்திய பெண்கள் ‘தங்கம்’: 44 ஆண்டுக்குப் பின் அசத்தல்
ஹாக்கி: இந்திய பெண்கள் ‘தங்கம்’: 44 ஆண்டுக்குப் பின் அசத்தல்
UPDATED : அக் 03, 2026 03:37 PM
ADDED : அக் 02, 2026 06:44 PM
ககமிகஹரா: ஆசிய விளையாட்டு ஹாக்கியில் 44 ஆண்டுக்குப் பின் இந்திய பெண்கள் அணி தங்கம் வென்றது.
ஆசிய விளையாட்டு பெண்கள் ஹாக்கி பைனலில் இந்தியா, பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில், வெள்ளி வென்ற, நடப்பு சாம்பியன் சீன அணிகள் மோதின. சமீபத்திய உலக கோப்பை தொடரில் ஐந்தாவது இடம் பெற்ற இந்திய பெண்கள் அணியினர் துணிச்சலாக போராடினர்.
போட்டியின் 6 வது நிமிடத்தில் இந்தியாவின் பல்ஜீத் கவுர், முரட்டு ஆட்டம் ஆடியதற்காக ‘கிரீன் கார்டு’ தரப்பட, 2 நிமிடம் வெளியேறினார். 10 வது நிமிடத்தில் சீனா கோல் ஏரியாவை இந்திய வீராங்கனைகள் முற்றுகையிட்டனர். அப்போது பந்தை ‘பேக் ஹேண்ட்’ முறையில் அடித்த அனுபவ வீராங்கனை லால்ரெம்சியாமி, கோலாக மாற்ற, இந்திய அணி 1–0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
இதை சமன் செய்ய, சீன வீராங்கனைகள் போராடினர். 5 முறை ‘பெனால்டி கார்னர்’ வாய்ப்பு கிடைத்த போதும், இந்திய அணியின் கோல் ஏரியாவை தகர்க்க முடியவில்லை. கடைசி நேரத்தில் கோல் கீப்பரை வெளியேற்றிவிட்டு, கூடுதலாக ஒரு வீராங்கனையுடன் போராடிய போதும், சீனாவுக்கு பலன் கிடைக்கவில்லை.
முடிவில் இந்திய அணி 1–0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. ஆசிய விளையாட்டில் 44 ஆண்டுக்குப் பின் தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றியது. முன்னதாக 1982ல் டில்லியில் நடந்த போட்டியில் தங்கம் வென்றிருந்தது.
ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி
ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற இந்திய பெண்கள் அணி, வரும் 2028ல் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்சில் நடக்க உள்ள ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றது.