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மீராபாய், லவ்லினாவுக்கு கவுரவம்: காமன்வெல்த் விளையாட்டு துவக்க விழாவில்

மீராபாய், லவ்லினாவுக்கு கவுரவம்: காமன்வெல்த் விளையாட்டு துவக்க விழாவில்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:55 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:55 PM

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புதுடில்லி: காமன்வெல்த் விளையாட்டு துவக்க விழாவில் மீராபாய் சானு, லவ்லினா, இந்திய மூவர்ணக் கொடி, ஜோதியை ஏந்தி வரவுள்ளனர்.

ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில், வரும் ஜூலை 23 - ஆக. 2ல் காமன்வெல்த் விளையாட்டு 23வது சீசன் நடக்கவுள்ளது. மொத்தம் 74 காமன்வெல்த் அணிகள் சார்பில், 3000க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்கின்றனர். இதில் 10 விளையாட்டு, 215 பிரிவுகளாக நடத்தப்படுகிறது.

இதற்கான துவக்க விழா நிகழ்ச்சிகள், ஜூலை 23ல் 'தி ஓ.வி.ஓ. ஹைட்ரோ' மைதானத்தில் நடக்கவுள்ளன. இதில் பங்கேற்கும் வீரர், வீராங்கனைகள் அணிவகுப்பில் இந்திய மூவர்ணக் கொடியை, ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் கைப்பற்றிய மீராபாய் சானு (பளுதுாக்குதல்), லவ்லினா (குத்துச்சண்டை) ஏந்தி வரவுள்ளனர். தவிர இவர்கள், ஜோதி ஓட்டத்திலும் பங்கேற்கின்றனர். இதனை இந்திய ஒலிம்பிக்க சங்கம் (ஐ.ஓ.ஏ.,) உறுதி செய்துள்ளது.

ஐ.ஓ.ஏ., தலைவர் பி.டி. உஷா கூறுகையில், ''காமன்வெல்த் விளையாட்டு துவக்க விழாவில் மீராபாய், லவ்லினாவுக்கு சிறப்பான பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பங்கேற்கும் இந்திய நட்சத்திரங்கள் பதக்கம் வென்று சாதிக்க வாழ்த்துகிறேன்,'' என்றார்.

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் (2020) பளுதுாக்குதலில் வெள்ளி வென்ற மீராபாய் சானு, காமன்வெல்த் விளையாட்டில் 2 தங்கம் (2018, 2022), ஒரு வெள்ளி (2014) வென்றிருந்தார். தவிர இவர், உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஒரு தங்கம் (2017), 2 வெள்ளி (2022, 2025) கைப்பற்றினார்.

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டையில் வெண்கலம் கைப்பற்றிய லவ்லினா, ஆசிய விளையாட்டில் (2022) வெள்ளி வென்றிருந்தார். உலக சாம்பியன்ஷிப் அரங்கில் ஒரு தங்கம் (2023), 2 வெண்கலம் (2018, 2019) வென்ற இவர், காமன்வெல்த் விளையாட்டில் முதல் பதக்கம் வெல்ல காத்திருக்கிறார்.

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