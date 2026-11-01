தேசிய தடகள போட்டி ஓசூர் மாணவி சாதனை

ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM
ஓசூர்: தேசிய அளவில் நடந்த தடகள போட்டியில், ஓசூர் பள்ளி மாணவி மான்சி, 200 மீட்டர் துார ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்று, தேசிய அளவில் சாதனை படைத்தார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே ஜீமங்கலத்தை சேர்ந்த மாலதி – சிவக்குமார் தம்பதி. இவர்களது மகள் மான்சி, 17, ஓசூர், ‘அத்வைத் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி’யில் பிளஸ் 2 படிக்கிறார். பஞ்சாப் மாநிலம், பட்டியாலா பகுதியில் கடந்த மாதம் சி.பி.எஸ்.சி., பள்ளிகளுக்கு இடையேயான தேசிய அளவிலான தடகள போட்டிகள் நடந்தன. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, 150க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் பங்கேற்றன.
இதில், 19 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கான, 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில், மாணவி மான்சி பங்கேற்றார். அவருக்கு, முன்னாள் ராணுவ வீரர் சேகர் பயிற்சியளித்தார். கடந்த, 2012ம் ஆண்டு தேசிய அளவிலான தடகள போட்டியில், 200 மீட்டர் ஓட்டத்தில், வீராங்கனை ஒருவர் குறிப்பிட்ட துாரத்தை, 25.68 வினாடிகளில் கடந்து தேசிய சாதனை படைத்தார். ஆனால், மாணவி மான்சி, 200 மீட்டர் துாரத்தை, 25.12 வினாடிகளில் கடந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றதுடன், தேசிய அளவில் சாதனை படைத்தார்.
ஓசூர் திரும்பிய மாணவிக்கு, அவரது பெற்றோர் மற்றும் பள்ளி தாளாளர் அஸ்வத் நாராயணன், முதல்வர் நீரஜா, துணை முதல்வர்கள் பிந்து, மீனாட்சி மற்றும் சக ஆசிரியர்கள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
‘‘வரும், 2030ம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில், 400 மீட்டர் துார ஓட்டத்தில், நாட்டிற்காக தங்கம் வெல்வதே லட்சியம்,’’ என, மாணவி மான்சி தெரிவித்தார்.