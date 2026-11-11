நட்பு கால்பந்தில் இன்று இந்தியா, நியூசிலாந்து பலப்பரீட்சை
நட்பு கால்பந்தில் இன்று இந்தியா, நியூசிலாந்து பலப்பரீட்சை
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:23 PM
ஆக்லாந்து: இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் நட்பு கால்பந்து போட்டி இன்று ஆக்லாந்தில் நடக்கிறது. முதன் முறையாக நியூசிலாந்து மண்ணில் களமிறங்கும் இந்தியா, சவால் கொடுக்கும் என நம்பலாம்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய கால்பந்து அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட நட்பு தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டி இன்று ஆக்லாந்து, கோ மீடியா மைதானத்தில் நடக்கிறது.
சமீபத்தில் உலக கோப்பை தொடரில் பங்கேற்ற பனாமா, பிரேசில், உருகுவே என உலகின் முன்னணி அணிகளுக்கு எதிராக, நட்பு போட்டிகளில், இந்திய அணி தனது சொந்தமண்ணில் விளையாடியது.
தற்போது, உலக கோப்பை தொடரில் களமிறங்கிய, தரவரிசையில் 88 வது இடத்திலுள்ள நியூசிலாந்துடன் மோதுகிறது. 138வது இடத்திலுள்ள இந்திய அணிக்கு இது மற்றொரு புதிய அனுபவமாக இருக்கும்.
ஏனெனில், அணியிலுள்ள முன்கள வீரர்கள் மானிவிர் சிங், கொலாகோ, சுஹைல், மத்திய கள வீரர்கள் அனிருத் தபா, ஆஷிக், குருனியன் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வீரர்களுக்கு, ஆக்லாந்தில் உள்ள குளிர்ச்சியான, ஈரப்பதமான சூழ்நிலை, முற்றிலும் வித்தியாசமாக உள்ளது. ‘நார்த் ஹார்பர்’ மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட போது, முதலில் குளிரான காற்றுடன் துவங்கிய சூழல், அடுத்து மழையாக மாறியது.
ஆனால், ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்து, இந்திய அணிக்காக பங்கேற்கும் ரியான் வில்லியம்சிற்கு, 33, இது வழக்கமானது தான். உள்ளூர் போட்டிகளுக்காக, ஏற்கனவே இங்கு விளையாடிய அனுபவம் உள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி கிறிஸ் உட் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. இவர், 95 சர்வதேச போட்டிகளில் 45 கோல் அடித்துள்ளார். தவிர, மாத்யூ ஷெரிடன், நாதன் வாக்கர், உலக கோப்பை தொடரில் காயத்தால் விலகிய மாட் கார்பெட் இந்தியாவுக்கு தொல்லை தர காத்திருக்கின்றனர்.
மூன்றாவது முறை
இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் இதற்கு முன் இரு போட்டிகளில் மோதின. இதில் ஒரு போட்டி ‘டிரா’ (1981ல் 0–0) ஆனது. மற்றொரு போட்டியில் நியூசிலாந்து (2018, 2–1) வென்றது. இன்று மூன்றாவது முறையாக மோத உள்ளன.
கைகொடுக்குமா
இந்திய அணியின் ரியான் வில்லியம்ஸ்,‘‘ நியூசிலாந்துக்கு சூழல் கடினமாகவே இருக்கும். நேர வித்தியாசத்தை சமாளிப்பது சவாலானது. சமீபத்தில் முன்னணி அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடிய அனுபவம் இன்று கைகொடுக்கலாம்,’’ என்றார்.