ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ஹாக்கியில் இந்தியா இரண்டாவது வெற்றி
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் ஹாக்கியில் இந்தியா இரண்டாவது வெற்றி
UPDATED : நவ 21, 2026 11:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:22 PM
போபால்: ஆசிய பெண்கள் சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கியில் இந்திய அணி இரண்டாவது வெற்றி பெற்றது.
ஆசிய பெண்கள் ஹாக்கி அணிகளுக்கான சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் 9வது சீசன் மத்திய பிரதேசத்தின் போபாலில் நடக்கிறது. இந்தியா, சீனா, ஜப்பான், தென் கொரியா, மலேசியா, தாய்லாந்து என 6 அணிகள், லீக் சுற்றில் 'ரவுண்டு ராபின்' முறையில் மோதுகின்றன. லீக் சுற்று முடிவில் பட்டியலில் 'டாப்-4' இடம் பெறும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு (நவ. 27) முன்னேறும்.
முதல் போட்டியில் மலேசியாவை வென்ற இந்தியா, நேற்று தென் கொரியாவை எதிர்கொண்டது. முதல் பாதியில் இந்திய அணி வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து, தென் கொரிய கோல் ஏரியாவை முற்றுகை இட்டனர். எனினும் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடிவில்லை. முதல் பாதியின் கடைசி நிமிடத்தில் (30 வது) இந்தியாவின் மும்தாஜ் ஒரு கோல் அடித்தார்.
இரண்டாவது பாதியில் 34 வது நிமிடத்தில் இந்திய அணிக்கு 'பெனால்டி கார்னர்' வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதை சுனேலிதா (31 வது நிமிடம்) கோலாக மாற்றினார். போட்டியின் 56 வது நிமிடத்தில் தென் கொரியாவின் ஹாங்யங்யுன் ஒரு கோல் அடித்தார். முடிவில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு போட்டியில் ஜப்பான் அணி, 3-0 என தாய்லாந்தை சாய்த்தது. மலேசியா, சீனா அணிகள் மோதிய போட்டி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் 'டிரா' ஆனது. பங்கேற்ற இரு போட்டியிலும் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, 6 புள்ளியுடன் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.