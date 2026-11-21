ADDED : நவ 21, 2026 11:00 PM
ஆக்லாந்து: இந்திய ஹாக்கி அணி, கடந்த 1926ல் நியூசிலாந்து மண்ணில் விளையாடி இருந்தது. மறைந்த மேஜர் தயான் சந்த் இந்திய அணியில் இடம் பெற்றிருந்தார். தற்போது இரு நாடுகள் இடையில் ‘100 ஆண்டு விளையாட்டு உறவு’ கொண்டாடப்படுகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணி மூன்று போட்டி கொண்ட நட்பு தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டியில் இந்தியா வென்றது.
இரண்டாவது போட்டி நேற்று ஆக்லாந்தில் நடந்தது. போட்டியின் 25 வது நிமிடம் நியூசிலாந்தின் டைலன் தாமஸ் முதல் கோல் அடித்தார். முதல் பாதியில் இந்தியா 0–1 என பின்தங்கியது.
இரண்டாவது பாதியில் இந்தியாவின் அங்கத் பிர் சிங், ஒரு கோல் அடிக்க, ஸ்கோர் சமன் ஆனது. 56 வது நிமிடம் நியூசிலாந்தின் சாம் ஹிகா ஒரு கோல் அடிக்க, இந்தியா 1–2 என மீண்டும் பின்தங்கியது.
அடுத்த நிமிடத்தில், இதற்கு பதிலடி தந்தார் இந்திய அணி கேப்டன் சஞ்சய். இந்தியாவுக்கு கிடைத்த ‘பெனால்டி கார்னர்’ வாய்ப்பை, இவர் கோலாக மாற்றினார். முடிவில் போட்டி 2–2 என்ற கோல் கணக்கில் ‘டிரா’ ஆனது.