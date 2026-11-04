உலக துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்றது இந்தியா
உலக துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம் வென்றது இந்தியா
ADDED : நவ 04, 2026 03:20 PM
தோஹா: கத்தாரில் உலக துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் (ரைபிள்/பிஸ்டல்/ஷாட்கன்) தொடர் நடக்கிறது. ஆண்களுக்கான 50 மீ., பிஸ்டல் பிரிவில் தகுதிச்சுற்று நடந்தது. இந்தியாவின் ரவிந்தர் சிங் (559) 2வது இடம் பெற்றார். சவுரப் சவுத்ரி (551) 11, அமன்பிரீத் சிங் (549) 19 வது இடம் பிடித்தனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக ரவிந்தர் சிங், சவுரப், அமன்பிரீத் சிங் இணைந்து, 1659 புள்ளிகள் எடுத்து, முதலிடம் பிடிக்க, அணிகளுக்கான தங்கப்பதக்கத்தை இந்தியா தட்டிச் சென்றது. சீனா (1648), தென் கொரியா (1643) அடுத்த இரு இடம் பிடித்தன.
தனிநபர் பிரிவில் ரவிந்தர் சிங் (559) இரண்டாவது இடம் பெற்று, வெள்ளிப்பதக்கம் கைப்பற்றினார். ரஷ்யாவின் ஆன்டன் அரிஸ்டர்கோவ் (561) தங்கம், ருமேனியாவின் லுகா ஜோல்டியா (558) வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனர்.
பெண்கள் ‘வெள்ளி’
பெண்களுக்கான 10 மீ., ஏர் ரைபிள் போட்டியில் இந்தியாவின் இளவேனில் (634.2), சோனம் (630.5), ஷாம்பவி (629.7) இடம் பெற்ற அணி, இரண்டாவது இடம் பெற்று, வெள்ளி கைப்பற்றியது. தனிநபர் பிரிவில் இளவேனில், 3வது இடம் பிடித்து, பைனலுக்குள் நுழைந்தார்.
ஆண்களுக்கான 10 மீ., ஏர் ரைபிள் பிரிவில் போட்டி நடந்தது. இதில் இந்தியாவின் ராகேஷ் (630.3), ஹிமான்ஷு தில்லான் (628.1), பார்த் மஹிஜா (625.2) இடம் பெற்ற அணி 9வது இடம் பிடித்து ஏமாற்றியது.