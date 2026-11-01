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ஆமதாபாத்: காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய பெண்கள் அணி சாம்பியன் ஆனது. நேற்று நடந்த பைனலில் உகாண்டாவை 35–15 என்ற கணக்கில் வீழத்தியது.
ஆமதாபாத்தில், காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் முதல் சீசன் நடந்தது. இதில் 13 ஆண்கள், 10 பெண்கள் அணிகள் பங்கேற்றன. லீக் சுற்றில் 4 போட்டியிலும் வெற்றி பெற்ற இந்திய பெண்கள் அணி, அரையிறுதியில் இலங்கையை சாய்த்தது.
நேற்று நடந்த பைனலில், உகாண்டாவை எதிர்கொண்டது. ஏற்கனவே லீக் சுற்றில் இந்த அணியை வீழ்த்தியதால், நம்பிக்கையுடன் களமிறங்கினர் இந்திய பெண்கள். இதற்கேற்ப துவக்கத்தில் இருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்த 19–5 என்ற கணக்கில் முந்தியது. முதல் பாதி முடிவில் இந்தியா 22–7 என இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியிலும் ஜொலித்த இந்திய பெண்கள் அணி, 35–15 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் ஆனது.
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/காமன்வெல்த் போட்டியில் கபடி: இந்தியா சாம்பியன்
ADDED : நவ 01, 2026 03:06 PM
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ஆமதாபாத்: காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய பெண்கள் அணி சாம்பியன் ஆனது. நேற்று நடந்த பைனலில் உகாண்டாவை 35–15 என்ற கணக்கில் வீழத்தியது.
ஆமதாபாத்தில், காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் முதல் சீசன் நடந்தது. இதில் 13 ஆண்கள், 10 பெண்கள் அணிகள் பங்கேற்றன. லீக் சுற்றில் 4 போட்டியிலும் வெற்றி பெற்ற இந்திய பெண்கள் அணி, அரையிறுதியில் இலங்கையை சாய்த்தது.
நேற்று நடந்த பைனலில், உகாண்டாவை எதிர்கொண்டது. ஏற்கனவே லீக் சுற்றில் இந்த அணியை வீழ்த்தியதால், நம்பிக்கையுடன் களமிறங்கினர் இந்திய பெண்கள். இதற்கேற்ப துவக்கத்தில் இருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்த 19–5 என்ற கணக்கில் முந்தியது. முதல் பாதி முடிவில் இந்தியா 22–7 என இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியிலும் ஜொலித்த இந்திய பெண்கள் அணி, 35–15 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் ஆனது.