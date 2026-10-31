காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில் கபடி: பைனலில் இந்தியா
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில் கபடி: பைனலில் இந்தியா
ADDED : அக் 31, 2026 01:21 AM
ஆமதாபாத்: காமன்வெல்த் சாம்பியன்ஷிப் பைனலுக்கு இந்திய ஆண்கள், பெண்கள் அணிகள் முன்னேறின.
ஆமதாபாத்தில், காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் முதல் சீசன் நடக்கிறது. இதில் 13 ஆண்கள், 10 பெண்கள் அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
ஆண்களுக்கான ‘ஏ’ பிரிவில் பங்கேற்ற 6 போட்டியிலும் வென்ற இந்திய அணி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. இதில் நேற்று வங்கதேசத்தை சந்தித்தது.
முதல் பாதியில் 28–8 என முன்னிலை பெற்றது இந்தியா. இரண்டாவது பாதியிலும் அசத்திய இந்தியா, 57–27 என வெற்றி பெற்று பைனலுக்கு முன்னேறியது.
பெண்களுக்கான பிரிவில் ‘ஏ’ பிரிவில் இடம் பெற்ற இந்திய அணி, 4 போட்டியிலும் வென்று அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது. இதில் நேற்று இலங்கையை 39–14 என்ற கணக்கில் சாய்த்தது.
இன்று நடக்கும் பைனலில் இந்தியா–இலங்கை/கென்யா (ஆண்கள்), இந்தியா–உகாண்டா (பெண்கள்) அணிகள் மோதுகின்றன.