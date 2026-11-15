லக்சயா சென் ‘சாம்பியன்’: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில்
லக்சயா சென் ‘சாம்பியன்’: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில்
ADDED : நவ 15, 2026 10:01 PM
குமமோடோ: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் ஒற்றையரில் இந்திய வீரர் லக்சயா சென் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
ஜப்பானில், ‘சூப்பர் 500’ அந்தஸ்து பெற்ற ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் தொடர் நடந்த து. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், உலகின் ‘நம்பர்–13’ இந்தியாவின் லக்சயா சென், 15வது இடத்தில் உள்ள ஜப்பானின் கோகி வடனபே மோதினர்.
முதல் செட்டை 13–21 என இழந்த லக்சயா சென், பின் எழுச்சி கண்டு இரண்டாவது செட்டை 21–18 எனக் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் மீண்டும் அசத்திய லக்சயா சென் 21–14 என வென்றார்.
ஒரு மணி நேரம், 4 நிமிடம் நடந்த போட்டியில் அபாரமாக ஆடிய லக்சயா சென் 13–21, 21–18, 21–14 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று, இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்தியரானார். தவிர இது, இந்த ஆண்டு லக்சயா சென் கைப்பற்றிய 2வது பட்டம். சமீபத்தில் ஜெர்மனியில் நடந்த ஹைலோ ஓபனில் கோப்பை வென்றிருந்தார்.
லக்சயா சென் கூறுகையில், ‘‘ஹைலோ ஓபன், ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் என, வரிசையாக 2 தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் மகிழ்ச்சி. இந்த ‘பார்மை’ தக்கவைத்துக் கொண்டு ஹாங்காங் ஓபனிலும் (நவ. 17–22) சாதிக்க விரும்புகிறேன்,’’ என்றார்.