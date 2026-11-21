ADDED : நவ 21, 2026 11:00 PM
கவ்லுான்: ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டன் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் இந்தியாவின் லக்சயா சென் தோல்வியடைந்தார்.
ஹாங்காங்கில், ‘சூப்பர் 500’ அந்தஸ்து பெற்ற ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில், இந்தியாவின் லக்சயா சென், டென்மார்க்கின் ஆன்டர்ஸ் ஆன்டன்சென் மோதினர். முதல் செட்டை 13–21 என இழந்த லக்சயா சென், இரண்டாவது செட்டை 13–21 என கோட்டைவிட்டார். மொத்தம் 42 நிமிடம் நடந்த போட்டியில் ஏமாற்றிய லக்சயா சென் 13–21, 13–21 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்தார். சர்வதேச பாட்மின்டனில் தொடர்ந்து 13 போட்டியில் அசத்திய லக்சயா செனின், வெற்றி நடை முடிவுக்கு வந்தது.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதியில், இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ், சிராக் ஷெட்டி ஜோடி 18–21, 19–21 என, மலேசியாவின் மேன் வெய் சோங், டீ காய் வுன் ஜோடியிடம் தோல்வியடைந்தது.