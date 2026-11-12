காலிறுதியில் லக்சயா சென்: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில்
காலிறுதியில் லக்சயா சென்: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:46 PM
குமமோடோ: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் காலிறுதிக்கு இந்தியாவின் லக்சயா சென், ஸ்ரீகாந்த் முன்னேறினர்.
ஜப்பானில், ‘சூப்பர் 500’ அந்தஸ்து பெற்ற ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில், உலகின் ‘நம்பர்–13’ இந்தியாவின் லக்சயா சென், 45வது இடத்தில் உள்ள சீனாவின் டியான் யான் டாங் மோதினர். மொத்தம் 35 நிமிடம் நடந்த போட்டியில் அசத்திய லக்சயா சென் 21–8, 21–14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.
மற்றொரு 2வது சுற்றில், உலகின் ‘நம்பர்–31’ இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த், உலகின் ‘நம்பர்–8’, நடப்பு சாம்பியன், ஜப்பானின் கொடாய் நரோகா மோதினர். முதல் செட்டை 21–15 எனக் கைப்பற்றிய ஸ்ரீகாந்த், 2வது செட்டை 11–21 என இழந்தார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் எழுச்சி கண்ட ஸ்ரீகாந்த் 21–18 என வென்றார். ஒரு மணி நேரம் நீடித்த போட்டியில் ஸ்ரீகாந்த் 21–15, 11–21, 21–18 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் திரீசா, காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி 14–21, 14–21 என ஜப்பானின் ரின் இவானகா, கீ நாகனிஷி ஜோடியிடம் தோல்வியடைந்தது. ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் ஹரிகரன், அர்ஜுன் ஜோடி 14–21, 14–21 என ஜப்பானின் டருகோ கோகி, யுகோ கோபயாஷி ஜோடியிடம் வீழ்ந்தது.