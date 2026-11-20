அரையிறுதியில் லக்சயா சென்: ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டனில்
அரையிறுதியில் லக்சயா சென்: ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டனில்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:07 PM
கவ்லுான்: ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டன் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிக்கு இந்தியாவின் லக்சயா சென் முன்னேறினார்.
ஹாங்காங்கில், ‘சூப்பர் 500’ அந்தஸ்து பெற்ற ஹாங்காங் ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில், இந்தியாவின் லக்சயா சென், சிங்கப்பூரின் கீன் யேவ் லோ மோதினர். முதல் செட்டை 21–17 எனக் கைப்பற்றிய லக்சயா சென், இரண்டாவது செட்டை 10–21 என இழந்தார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் மூன்றாவது செட்டில் எழுச்சி கண்ட லக்சயா சென், 21–13 என வென்றார்.
மொத்தம் 55 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் லக்சயா சென் 21–17, 10–21, 21–13 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.
மற்றொரு காலிறுதியில் இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த், தாய்லாந்தின் குன்லவுத் விதித்சர்ன் மோதினர். இதில் ஸ்ரீகாந்த் 17–21, 7–21 என தோல்வியடைந்தார்.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதியில், இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ், சிராக் ஷெட்டி ஜோடி 21–12, 13–21, 21–16 என, சீனாவின் கே யுவான் ஹு, ஜியாங் யி லின் ஜோடியை வீழ்த்தியது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் இந்தியாவின் ரக் ஷிதா ஸ்ரீ சந்தோஷ் ராம்ராஜ், தாய்லாந்தின் போர்ன்பாவீ சோச்சுவோங் மோதினர். இதில் ஏமாற்றிய ரக் ஷிதா ஸ்ரீ 19–21, 16–21 என தோல்வியடைந்தார்.