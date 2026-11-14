பைனலில் லக்சயா சென்: ஜப்பான் பாட்மின்டனில் சாதனை

ADDED : நவ 14, 2026 10:14 PM
குமமோடோ: ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டனில் பைனலுக்கு முன்னேறிய முதல் இந்தியர் ஆனார் லக்சயா சென்.
ஜப்பானில், ‘சூப்பர் 500’ அந்தஸ்து பெற்ற ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில், உலகின் ‘நம்பர்–13’ இந்தியாவின் லக்சயா சென், ‘நம்பர்–10’ ஆக உள்ள இந்தோனேஷியாவின் ஆல்வி பர்கானை எதிர்கொண்டார்.
முதல் செட்டில் துவக்கத்தில் இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட லக்சயா சென், 21–12 என எளிதாக கைப்பற்றினார். இரண்டாவது செட்டில் பதிலடி தந்த பர்கான், 21–15 என வசப்படுத்தினார்.
வெற்றியாளரை முடிவு செய்யும் மூன்றாவது, கடைசி செட்டில் சுதாரித்த லக்சயா, 21–15 என வென்றார். ஒரு மணி நேரம், 10 நிமிடம் நீடித்த இப்போட்டியில் லக்சயா 21–15, 12–21, 21–15 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பாட்மின்டன் தொடரின் பைனலுக்குள் நுழைந்த முதல் இந்தியர் என வரலாறு படைத்தார். மற்றொரு அரையிறுதியில் ஜப்பானின் கோகி வடனபே, 14–21, 21–11, 23–21 என தாய்லாந்தின் விதித்சர்னை சாய்த்தார்.