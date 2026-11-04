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லால்சென்பி சானு ‘வெண்கலம்’: யூத் ஒலிம்பிக்கில் அசத்தல்

லால்சென்பி சானு ‘வெண்கலம்’: யூத் ஒலிம்பிக்கில் அசத்தல்

ADDED : நவ 04, 2026 03:20 PM

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ADDED : நவ 04, 2026 03:20 PM

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தாகர்: யூத் ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா, நேற்று மூன்றாவது பதக்கம் வென்றது.

யூத் ஒலிம்பிக் நான்காவது சீசன், செனகலில் நடக்கிறது. 205 நாடுகளில் இருந்து 2,654 இளம் நட்சத்திரங்கள் களமிறங்கியுள்ளனர். இந்தியா சார்பில் 6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள் என 17 பேர், 11 விளையாட்டில் பங்கேற்கின்றனர். பெண்களுக்கான பாரம்பரிய தற்காப்பு கலையான உஷு போட்டியில் இந்தியா சார்பில் லால்சென்பி சானு பங்கேற்றார்.

முதற்கட்ட தகுதிச்சுற்றில் குங்ஷு, சங்குவான் என இரு பிரிவிலும் இரண்டாவது இடம் பெற்ற லால்சென்பி சானு, பைனலுக்கு முன்னேறினார். நேற்று நடந்த குங்ஷு பிரிவில் 4வது இடம் பிடித்தார். தொடர்ந்து சங்குவான் பிரிவில் 2வது இடம் பெற்றார். ஒட்டு மொத்தமாக லால்சென்பி சானு, 18.039 புள்ளி (8.723+9.316) எடுத்து, மூன்றாவது இடம் பெற, வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தது.

எகிப்தின் சாண்டோஸ் (18.660), வெனிசுலாவின் வெலேரியா (18.199) தங்கம், வெண்கலம் வென்றனர்.

இதுவரை இந்தியா 1 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மூன்று பதக்கம் வென்றது.

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